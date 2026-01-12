Ξέσπασε σε κλάματα η Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Είμαι σε σοκ» - «Μου μίλησε λες και είμαι το τελευταίο σκουπίδι»

Ξέσπασε σε κλάματα η Δήμητρα Αλεξανδράκη σε βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube στο οποίο περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες με το κατάστημά της.

«Βρίσκω ένα κατάστημα - ερείπιο στην Κηφισιά…Κάνω μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, φτιάχνω ένα κατάστημα που είναι το στολίδι της Κηφισιάς. Άλλαξα μέχρι και τα πεζοδρόμια γύρω από το μαγαζί… Όλα βαίνουν καλώς», είπε αρχικά το γνωστό μοντέλο.

Διαβάστε επίσης - Survivor 2026 - «Τα πήρε» ο Gio με τον Σταύρο: «Σπόρε, αν δεν έπεφτε το βρακί μου την πλάτη μου θα κοιτούσες»

«17/6/2025 έρχεται ένας κλητήρας στο μαγαζί και προχωράνε σε κατάσχεση ακινήτου, σε πλειστηριασμό, κατάσχεση του εμπορεύματός μου και μου επιβάλλουν να καταβάλλω ενοίκια 3 χρόνων. Τα ενοίκια πλήρωνα κανονικότατα.

Με παίρνει μια γυναίκα τηλέφωνο και μου μιλάει λες και είμαι το πιο τελευταίο σκουπίδι της χώρας, μόνο τη μάνα μου που δεν έβρισε… Και μου είπε ότι θα σας κατασχέσουμε τα πάντα, να καταβάλλετε τα ενοίκια… Εγώ είμαι σε ένα σοκ και της λέω τρομοκρατημένη "Κυρία μου, με συγχωρείτε, τι μου λέτε;". Θα κάνω άρση απορρήτου», πρόσθεσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, εξηγώντας ότι απευθύνθηκε κατευθείαν στον δικηγόρο της.

Βέβαια, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την οργή της αφού όπως είπε χαρακτηριστικά, το ακίνητο είχε κατασχεθεί τρία χρόνια πριν και κανένας δεν την είχε ενημερώσει.

«Εσείς που έχετε κάνει κατάσχεση του ακινήτου, 3 χρόνια, που είστε; Βρέθηκε ένας χριστιανός, μια υπηρεσία, κάποιος να μου πει κάτι;», αναρωτήθηκε, εξηγώντας πως ρώτησε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αγοράσει το ακίνητο αν και τελικά αποφάσισε να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

«Έχω κάνει επένδυση στο μαγαζί, είναι η ζωή μου όλη. Με διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να με βγάλει. Μου ζήτησαν συγγνώμη, αφού με είχαν ξεφτιλίσει. Ρωτάω και πάλι. Είναι μια απάντηση που θέλω πολύ να πάρω. Πώς γίνεται να είναι κατασχεμένο τρία χρόνια και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος, κάποιος να μου πει κάτι;», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, λέγοντας πως τελικά αποφάσισε να φύγει από το εν λόγω ακίνητο αφού της είπαν πως πρέπει εντός ενός μήνα να φύγει από εκεί.