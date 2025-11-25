Ξέσπασε σε κλάματα η Χριστίνα Σάλτη: «Ήταν πολύ δυνατή η μαμά μου» - «Η βία είναι παντού»

Με αφορμή το νέο της τραγούδι «Άντρας είναι θα περάσει» το οποίο η τραγουδίστρια αφιερώνει σε όλες τις γυναίκες που βιώνουν κάποιον χωρισμό, στεναχώριες η Χριστίνα Σάλτη τόνισε ότι το μήνυμα που θέλει να δώσει στις γυναίκες είναι ότι όλα περνάνε και έρχονται τα επόμενα.

Όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον», Φώτης Σεργουλόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε αποκαλύψει η ίδια ότι πέρασε ως παιδί και την ανατροπή που έκαναν στη ζωή τους μαζί με τη μητέρα της, η γνωστή τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα.

«Είχα μια πολύ δυνατή μαμά που έκανε τα πάντα για εμάς. Πέρασε πολύ δύσκολα αλλά ήταν πολύ δυνατή και μας έχει δώσει αυτό το παράδειγμα, να παλεύουμε. Ακόμα και τώρα, που την έχω χάσει, έχω πάρει δύναμη από αυτό. Όλο το παράδειγμα ζωής της μαμάς μου είναι δύναμη. Τώρα που την έχω χάσει και δουλεύω και προσπαθώ πολύ, είναι γιατί έτσι έχω μάθει, να παλεύω και να προσπαθώ.

Θεωρώ ότι είμαστε πολύ δυνατές οι γυναίκες. Η βία είναι παντού. Ακόμα και στους μισθούς, στη συμπεριφορά, σε όλες τις δουλειές απέναντι σε μια γυναίκα. Εμείς επειδή περάσαμε πολύ δύσκολα – έχω και μια αδελφή – και τα καταφέραμε, ήμασταν οι τρεις μας, δεμένες, ενωμένες, και αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Όλες τις φίλες μου τις αγαπάω. Είμαστε ενωμένες.

Και μου αρέσει να λέω τραγούδια για τις γυναίκες. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τους άντρες. Απλά χρειάζεται να μας αγαπάνε και να μας σέβονται περισσότερο…Είναι πολύ βιωματικό αυτό το τραγούδι…» είπε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

«Ήμουν παιδί που βίωνε την ενδοοικογενειακή βία στο σπίτι του»

Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν η Χριστίνα Σάλτη είχε αποκαλύψει ότι από τα 13 της μεγάλωνε μόνη με τη μητέρα και την αδελφή της ενώ είχε διακοπεί η οποιαδήποτε επαφή με τον πατέρα της, ενώ έχει κάνει λόγο για την ενδοοικογενειακή βία που υπήρξε στο σπίτι της.

«Εγώ δεν το βίωσα σαν θύμα. Δεν υπέστη σε μένα η βία. Ήμουν το παιδί που το βίωνε στο σπίτι του. Ουσιαστικά, αυτό που κατάλαβα –και αυτό που λέει και η μητέρα μου σήμερα- ήταν ότι έπρεπε να φύγω πιο νωρίς.

Έπρεπε να βρω την δύναμη τότε. Και τότε δεν υπήρχαν αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές και αυτή η βοήθεια που παρέχεται τώρα. Σας λέω σαν συμβουλή, αν μπορείτε –γιατί καταλαβαίνω πως είναι πολύ δύσκολη η θέση αυτού που το βιώνει- να το κάνετε.

Σημαντικό σημείο σε όλο αυτό είναι ο φόβος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι συνήθως απειλούν. Και εγώ σήμερα ήρθα να το πω. Δεν θα το έλεγα παλιότερα. Δεν άκουγα και από άλλους» είχε δηλώσει μιλώντας στο The MAD Support Team.