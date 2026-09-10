Ξέσπασε σε λυγμούς η Άντζελα Δημητρίου για τον Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος μου, το καμάρι μου, δεν το πιστεύω»

Με τον κόσμο του ελληνικού τραγουδιού να έχει βυθιστεί στο πένθος, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών, χθες (09/09), μετά από ανακοπή, η Άντζελα Δημητρίου προέβη σε μία συγκινητική δήλωση.
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού λαϊκού, ακούστηκε ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, για την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή.
«Ο Γιώργος μου, το καμάρι μου. Ο Γιώργος μου, δεν το πιστεύω. Τον είδα πριν από 2 μήνες. Κάναμε την επίδειξη. Ήταν μια χαρά. Γελάγαμε, καλαμπουρίζαμε, μου κράταγε το χέρι, βγάζαμε φωτογραφίες, ήταν μια χαρά. Κανένα πρόβλημα υγείας δεν μου είχε πει», είπε η Άντζελα Δημητρίου και ξέσπασε σε κλάματα.
Οι δηλώσεις της Άντζελας Δημητρίου ξεκινούν στο 03:00'
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