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Ξέσπασε σε λυγμούς η Άντζελα Δημητρίου για τον Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος μου, το καμάρι μου, δεν το πιστεύω»

Με τον κόσμο του ελληνικού τραγουδιού να έχει βυθιστεί στο πένθος με τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Άντζελα Δημητρίου προέβη σε μία σπαρακτική δήλωση.

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Άντζελα Δημητρίου και Γιώργος Μαζωνάκης
Άντζελα Δημητρίου και Γιώργος Μαζωνάκης | NDP Photo
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Με τον κόσμο του ελληνικού τραγουδιού να έχει βυθιστεί στο πένθος, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών, χθες (09/09), μετά από ανακοπή, η Άντζελα Δημητρίου προέβη σε μία συγκινητική δήλωση.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού λαϊκού, ακούστηκε ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, για την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή.

«Ο Γιώργος μου, το καμάρι μου. Ο Γιώργος μου, δεν το πιστεύω. Τον είδα πριν από 2 μήνες. Κάναμε την επίδειξη. Ήταν μια χαρά. Γελάγαμε, καλαμπουρίζαμε, μου κράταγε το χέρι, βγάζαμε φωτογραφίες, ήταν μια χαρά. Κανένα πρόβλημα υγείας δεν μου είχε πει», είπε η Άντζελα Δημητρίου και ξέσπασε σε κλάματα.

Οι δηλώσεις της Άντζελας Δημητρίου ξεκινούν στο 03:00'

 

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