Υπό κράτηση ο ράπερ Λιλ Νας X: Κυκλοφορούσε με εσώρουχα και επιτέθηκε σε αστυνομικό

Ο διάσημος ράπερ Λιλ Νας, Lil Nas X, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού εντοπίστηκε να κυκλοφορεί, σχεδόν γυμνός, στους δρόμους του Λος Άντζελες.

Όλα ξεκίνησαν όταν, η αστυνομία ανέφερε σε δήλωσή της ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν λίγο πριν τις 6 το πρωί της Πέμπτης (ώρα Αμερικής) μετά από αναφορές για έναν γυμνό άνδρα.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο τετράγωνο 11000 της Ventura Boulevard στο Studio City, ο άνδρας, που διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον διάσημο ράπερ Λιλ Νας, όρμησε προς το μέρος τους.

«Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για πιθανή υπερβολική δόση και τέθηκε υπό κράτηση για επίθεση σε αστυνομικό», ανέφερε η αστυνομία.

Συγκεκριμέμα. ο ράπερ του Old Town Road χτύπησε δύο φορές έναν αστυνομικό στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, σύμφωνα με την πηγή του NBC.

Οι αστυνομικοί δεν ήταν σίγουροι αν είχε πάρει κάποια ουσία ή αν βρισκόταν σε ψυχική διαταραχή, ανέφερε η πηγή.

Το NBC News ανέφερε βίντεο του TMZ στο οποίο ο Λιλ Νας φαίνεται να περπατά στη μέση της Ventura Boulevard στις 4 το πρωί της Πέμπτης, φορώντας λευκά σλιπ και καουμπόικες μπότες.

Σε μερικά κλιπ, ο Hill περπατά σαν να βρίσκεται σε πασαρέλα, ποζάροντας στους θεατές, και σε ένα σημείο τοποθετεί έναν πορτοκαλί κώνο κυκλοφορίας στο κεφάλι του.

Πηγή: Sky News