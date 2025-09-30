Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Αμερικανού ράπερ Diddy, καθώς εισαγγελείς παρότρυναν έναν ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης, την Τρίτη, να τον καταδικάσει σε φυλάκιση άνω των 11 ετών.

Υπενθυμίζεται πως ο Diddy έχει καταδικαστεί σχετικά με τις κατηγορίες για πορνεία, με τους εισαγγελείς να επικαλούνται για την πρότασή τους ένα από τα θύματα του ράπερ, που δήλωσε ότι ζει με τον φόβο της αποφυλάκισής του.

«Τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε είναι σοβαρά και έχουν επιφέρει ποινές άνω των δέκα ετών σε πολλές περιπτώσεις, για κατηγορούμενους που, όπως ο Diddy, άσκησαν βία και προκάλεσαν φόβο στους άλλους» έγραψαν σε υπόμνημα πριν την επιβολή της ποινής, ζητώντας τουλάχιστον 11 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση.

Diddy: Τον χαρακτήρισαν «αμετανόητο»

Κατέθεσαν τη σύσταση για την ποινή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περιλαμβάνοντας επιστολές από ορισμένα από τα θύματά του, τα οποία περιέγραφαν πώς η βία και οι απαιτήσεις του επηρέασαν τη ζωή τους.

Τον χαρακτήρισαν «αμετανόητο» και δήλωσαν ότι ο Diddy παραδέχθηκε τις πράξεις βίας και κακοποίησης κατά τη διάρκεια της δίκης του, αλλά «απίστευτα, … τώρα υποστηρίζει ότι τα θύματά του θα πρέπει να επωμιστούν την ευθύνη.»

Ο 55χρονος Diddy παραμένει φυλακισμένος από την καταδίκη του τον Ιούλιο για κατηγορίες που σχετίζονται με τη διοργάνωση μεταφοράς ανδρών εκδιδόμενων σε ξενοδοχεία ή κατοικίες, όπου τους έδινε εντολή να κάνουν σεξ με τις συντρόφους του.

Τα περίπλοκα, πολυήμερα, υπό την επήρεια ναρκωτικών σεξουαλικά γεγονότα βιντεοσκοπούνταν συχνά από τον ίδιο τον Diddy. Οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν ζητήσει να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης που να μην υπερβαίνει τους 14 μήνες.

Η ανακοίνωση της ποινής έχει οριστεί για την Παρασκευή.

Την περασμένη εβδομάδα, η υπεράσπιση κατέθεσε τα επιχειρήματά της πριν την επιβολή της ποινής, υποστηρίζοντας ότι ο Diddy έχει ήδη υποφέρει αρκετά κατά τη διάρκεια των σχεδόν 13 μηνών που βρίσκεται στη φυλακή και θα πρέπει να αποφυλακιστεί σύντομα.