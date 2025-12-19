Ζενεβιέβ για Παπαγεωργίου – Χριστοπούλου: «Ξέρω πράγματα, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να το συζητάμε δημόσια​»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Status του Astra TV και μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια του First Dates και κριτής του GNTM αναφέρθηκε στη συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά και στην μεταξύ τους δικαστική διαμάχη.

«Δεν είναι ευχάριστο, αλλά κρατάω αυτό: Ότι με την Έλενα, όσο καιρό συνεργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε απόλυτα ωραία και περάσαμε συγκλονιστικές στιγμές. Είναι ένα απίστευτος άνθρωπος η Έλενα. Όσο καιρό ήμασταν στα γυρίσματα είχαμε έρθει και κοντά, αλλά έχουμε πάρα πολύ δύσκολες ζωές και δεν έχω κρατήσει επαφές με την Έλενα, δεν έχουμε τέτοιου είδους σχέση, αλλά η συνεργασία μας ήταν απίστευτη», είπε αρχικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί για την Έλενα Χριστοπούλου.

«Με την Ηλιάνα δεθήκαμε περισσότερο σαν γυναίκες, δεν ξέρω γιατί. Επειδή ίσως είναι και μικρότερη και μπορώ να την πειράζω; Επειδή είναι και τόσο όμορφη; Περιέργως έχουμε κρατήσει και έχουμε γίνει πιο φίλες μέσα από την επαγγελματική μας σχέση, οπότε όλη αυτή η ιστορία με στενοχωρεί», ανέφερε η ίδια στη συνέχεια.

«Ξέρω πράγματα, μιλάω με την Ηλιάνα γιατί έχουμε γίνει πλέον περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο φίλες, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το συζητάμε δημόσια​. Είναι κάτι που εξελίσσεται πλέον νομικά και πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές, συναισθηματικά, βάλλονται», συμπλήρωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.