Ζενεβιέβ Μαζαρί: Γιορτάζει 11 χρόνια γάμου στο Καστελλόριζο — «Η επιθυμία πραγματοποιήθηκε»

Ξεχωριστή ήταν η Δευτέρα 17/8 για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Βασίλη Καρύδη, καθώς συμπληρώνουν 11 χρόνια κοινής συζυγικής πορείας. Το αγαπημένο ζευγάρι γιορτάζει αυτή την ολόκληρη δεκαετία αγάπης απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές του διακοπές στο πανέμορφο Καστελλόριζο, έχοντας στο πλευρό του τα παιδιά του.

Η γνωστή παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα άλμπουμ γεμάτο αυθόρμητες οικογενειακές στιγμές από το νησί.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ζενεβιέβ συμπύκνωσε την ευτυχία τους σε λίγες, αλλά γεμάτες νόημα λέξεις: «Η επιθυμία πραγματοποιήθηκε. Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε. Σήμερα κλείνουμε 11 χρόνια γάμου».