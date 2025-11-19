Ζέτα Δούκα: «Με ρώτησε τι νούμερο σουτιέν φοράω μπροστά σε όλους»

Η Ζέτα Δούκα μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και αποκάλυψε ένα σεξιστικό περιστατικό που βίωσε από μεγαλύτερης ηλικίας γιατρό, την περίοδο που έκανε την κλινική της άσκηση ως φυσικοθεραπεύτρια στο ΚΑΤ.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι ο γιατρός την προσέγγιζε επίμονα, ζητώντας της να βγουν για καφέ ή κρασί, παρά τις συνεχείς αρνήσεις της. Το περιστατικό κορυφώθηκε όταν, μπροστά σε ασθενή, προϊσταμένη και άλλους γιατρούς, ο άνδρας τη ρώτησε απροκάλυπτα «τι νούμερο σουτιέν φοράει», σχόλιο που την έκανε να νιώσει αμηχανία και σοκ.

Όπως είπε, απάντησε πως η ερώτηση είναι άσχετη και ακατάλληλη, επισημαίνοντας ότι δεν αφορά κανέναν από τους παρευρισκόμενους. Η Ζέτα Δούκα τόνισε πως τέτοιου είδους συμπεριφορές συχνά προέρχονται από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία δεν αντιλαμβάνονται ότι τα σχόλιά τους είναι προσβλητικά και θεωρούν ότι οι γυναίκες πρέπει να τα εκλαμβάνουν ως μορφή φλερτ.

Η ίδια σχολίασε ότι ορισμένοι άντρες, ιδιαίτερα σε θέσεις εξουσίας όπως οι γιατροί, συμπεριφέρονται με υπεροψία και πιστεύουν ότι όσα λένε ή κάνουν είναι κολακευτικά, χωρίς να υπολογίζουν πώς επηρεάζουν τον άλλον. «Φέρνουν τις γυναίκες σε δύσκολη θέση και δεν καταλαβαίνουν καν ότι είναι σεξιστικοί», σημείωσε χαρακτηριστικά.