Ζέτα Μακρυπούλια για «Παρά Πέντε» και «καρφιά» σε ΑΝΤ1: «Δεν άφησα μπηχτή, έπαιξα το κείμενό μου»

Το πρώτο γύρισμα για τη νέα της βραδινής εκπομπή στον ΑΝΤ1 πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης η Ζέτα Μακρυπούλια. Πρώτος καλεσμένος που βρέθηκε απέναντί της ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με την Ζέτα να αποκαλύπτει στην κάμερα του Buongiorno ότι έφτιαξαν κάτι όμορφο και συγκινητικό.

«Ο Γρηγόρης, όπως πάντα, ήταν συγκλονιστικός. Πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει κάτι όμορφο, συγκινητικό, ε… κάτι που έχουμε να δούμε έτσι αρκετά χρόνια στην τηλεόραση. Ο Γρηγόρης σαν πρώτος καλεσμένος προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί για μένα είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, οπότε με έναν τρόπο δοκιμάζομαι κι εγώ.

Για μένα είναι πολύ καινούριο αυτό, δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχω κάνει παρόμοια πράγματα, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ καινούργιο. Και άσχετα με την εμπειρία, θέλω τον χρόνο μου, να ξέρω ότι το ‘χω. Από κει και πέρα, θέλω να δω το αποτέλεσμα, γιατί εμείς κάναμε αρκετές ώρες γύρισμα, όλο αυτό πρέπει να ετοιμαστεί και μετά θα μπορώ να σας πω τη γνώμη μου», ανέφερε αρχικά.

Οι πρόσφατες ατάκες της στο Reunion του «Παρά Πέντε» συζητήθηκαν έντονα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ωστόσο, όταν η Ζέτα Μακρυπούλια κλήθηκε να σχολιάσει αυτό που όλοι μετέφρασαν ως «καρφιά» στον ΑΝΤ1, εκείνη είπε ότι έπαιξε απλώς το κείμενό της.

«Δεν άφησα καμία μπηχτή. Έπαιξα το κείμενό μου», είπε χαρακτηριστικά.

