«Ζω κοινωνικό δράμα, ταξική υπόθεση η ομορφιά»: Η Ραχήλ Μακρή ψάχνει κοπέλα για τα σπασμένα νύχια της

Ξέσπασε η Ραχήλ Μακρή μέσω Facebook γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι έζησε «το απόλυτο κοινωνικό δράμα» όταν δεν μπόρεσε να βρει διαθέσιμο ραντεβού σε κοπέλα να της φτιάξει δύο σπασμένα νύχια.

Η πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ και ιδρύτρια του κινήματος Μέτωπο Νίκης παραλλήλισε αυτό που έζησε με τη λίστα αναμονής στο ΕΣΥ, ενώ ανέφερε ακόμα ότι άμα ήθελε ραντεβού σε καρδιολόγο, θα έβρισκε ευκολότερα.

«Σήμερα έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο.

Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ. Κλάφτηκα, παρακάλεσα βρε κορίτσια δύο νύχια είναι ένα τέταρτο δουλειά. Τίποτα.

Η ίδια άκαρδη απάντηση: "Δεν έχουμε χρόνο". Έχω την εντύπωση πως αν ήθελα να κλείσω ραντεβού με καρδιοχειρουργό, θα έβρισκα ευκολότερα.

Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι, ή θα 'χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο.

Κι εγώ απλώς ήθελα να μην νιώθω σαν οικοδόμος κάθε φορά που κοιτάζω τα χέρια μου και βλάκας που με τόσα πτυχία στα ντουβάρια δουλεύω για τρεις κι εξήντα και με τον κύριο πρωθυπουργό να νομοθετεί ύπουλα για να βρει τρόπο πώς θα μας απολύσει με το στρίβειν δια των πειθαρχικών».