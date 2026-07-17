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Ζούμε μεγάλες στιγμές: Ο πρίγκιπας Χάρι, μετά την επανένωση με τον βασιλιά Κάρολο, εμφανίστηκε σε κόκκινο χαλί

Το σχόλιο στους φωτογράφους που έγινε viral στα social media.

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Ο Πρίγκιπας Χάρι με την ασφάλειά του
Ο Πρίγκιπας Χάρι με την ασφάλειά του | ΑΠΕ-ΜΠΕ/TOLGA AKMEN
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Ό,τι κι αν κάνεις, αξίζει μια παύση για να διαβάσεις αυτό: μπορεί ο κόσμος να “καίγεται”, ωστόσο οι εξελίξεις στη βασιλική οικογένεια τρέχουν. Θυμάσαι που ο βασιλιάς Κάρολος είχε κόψει κάθε επαφή με τον μικρότερο γιο του, πρίγκιπα Χάρι, μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει τη βασιλική ταυτότητα και να μετακομίσει στην Αμερική;

Μετά από εντάσεις, συζητήσεις, διαφωνίες, ξανά συζητήσεις και προσπάθειες, πριν από μερικές ημέρες έγινε η επανένωση. Ναι, καλά διάβασες.

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