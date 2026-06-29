Ζόζεφιν για την απουσία της από τα MAD VMA 2026: «Πάω εδώ και 15 χρόνια, ας πάει και κάποιος άλλος»

Για τον λόγο που δεν πραγματοποίησε εμφάνιση στα MAD VMA 2026, όπως κάθε χρόνο, μίλησε η Ζόζεφιν, αλλά και για το νέο της τραγούδι με τον Νίνο, καθώς παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στην κάμερα του Breakfast Star.

«Το “Τι κάνεις;” είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από την ψυχή του Νίνο. Έκατσε στο πιάνο και το έγραψε. Όταν το άκουσα, συγκινήθηκα και από ότι φαίνεται άγγιξε και πολύ κόσμο», είπε αρχικά η Ζόζεφιν.

Για την απουσία της από τα MAD VMA 2026, η Ζόζεφιν απάντησε: «Τα MAD είναι ένας αγαπημένος θεσμός. Πηγαίνω στα MAD 15 χρόνια. Έχω χαρίσει άπειρες εμφανίσεις, έχω πάρει πολλά βραβεία.

Την αγαπώ πολύ αυτή τη διοργάνωση και στο μέλλον, εννοείται, θα ήθελα να ξανασυμμετάσχω. Ας πάει και κανένας άλλος όμως. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να βρεθώ κι εγώ στη Eurovision, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο θεσμός, το έχω πει άπειρες φορές».