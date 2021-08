Ήταν 15 Αυγούστου του 1969, όταν γράφεται η Ιστορία της ροκ μουσικής σε μια φάρμα: Το θρυλικό φεστιβάλ του Woodstock ακόμα συζητείται

15 Αυγούστου 1969, Woodstock. Ήταν ένα φεστιβάλ ροκ μουσικής και τίποτα περισσότερο; Λάθος! Το Woodstock ήταν «επανάσταση» από τη γενιά που δεν είχε γνωρίσει πόλεμο, αλλά πολεμούσε για έναν καλύτερο κόσμο.

Το Woodstock άλλαξε την πορεία του κόσμου; Όχι! Το Woodstock άλλαξε για μια στιγμή την ταχύτητα της Γης, αλλά μετά και τα Παιδιά των Λουλουδιών και οι ροκ σταρ… και η Γη επέστρεψαν στην κανονικότητά τους.

Το Woodstock συγκαταλέγεται στη λίστα με τις 50 στιγμές που άλλαξαν την ιστορία του rock n' roll.

Image Πηγή: Ap Photos

Το μουσικό φεστιβάλ έγινε στη γαλακτοκομική φάρμα του Μαξ Γιασγκούρ στο Μπέθελ, που βρίσκεται 69 χλμ νοτιοδυτικά της κωμόπολης Woodstock της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκειά του 32 μουσικοί έπαιξαν μπροστά σε λαοθάλασσα.

Το Φεστιβάλ σχεδιαζόταν να διαρκέσει τρεις ημέρες, από τις 15 έως τις 17 Αυγούστου 1969, τελικά όμως, εξελίχθηκε σε τετραήμερο και έληξε στις 18 Αυγούστου.

Ήταν (σχεδόν) όλοι τους εκεί!

Οι καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος είναι οι: Ichie Havens, Sweetwater, The Incredible String Band, Bert Sommer, Tim Hardin, Ravi Shankar, Melanie, Arlo Guthrie, Joan Baez, Quill, Keef Hartley Band, Country Joe McDonald, John Sebastian, Santana, Canned Heat, Mountain, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin και The Kozmic Blues Band, Sly & the Family Stone, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Country Joe and the Fish, Τen Years After, The Band, Blood, Sweat & Tears, Johnny Winter & Edgar Winter, Crosby, Stills, Nash & Young, Neil Young, Paul Butterfield Blues Band, Sha-Na-Na.

Την τέταρτη μέρα του φεστιβάλ βγήκε στη σκηνή ο Jimmy Hendrix, τον οποίο οι περισσότεροι δεν είδαν, αφού είχαν φύγει από την προηγούμενη βραδιά, νομίζοντας ότι το φεστιβάλ τελείωσε.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι πήγαν τότε στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης, για να ακούσουν τους θρύλους της ροκ μουσικής.

Το Woodstock , όμως έγινε διάσημο σε όλον τον κόσμο από την ταινία του Michael Wadleigh, που κινηματογράφησε το Φεστιβάλ. Η ταινία είχε απαγορευτεί στην Ελλάδα του 1970 από τη χούντα των συνταγματαρχών!