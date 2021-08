«Raise the Roof »: Ρόμπερτ Πλαντ και Αλισον Κράους ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του απρόσμενα επιτυχημένου άλμπουμ Raising Sand, ο Robert Plant και η Alison Krauss ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους.

Το Raise the Roof κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου και ως πρόγευση δόθηκε στη δημοσιότητα μια ερμηνεία από Plant και Krauss του τραγουδιού του 1998 «Can’t Let Go» της Lucinda Williams.

Παραγωγός στο άλμπουμ είναι ο T-Bone Burnett, ο οποίος δούλεψε με τον Plant και την Krauss και στο Raising Sand. Περιλαμβάνονται σε αυτό ερμηνείες τραγουδιών των Merle Haggard, Allen Toussaint, Everly Brothers και Bert Jansch καθώς και το «High and Lonesome» που έγραψαν οι ίδιοι. Στο στούντιο ήταν μαζί τους, ο ντράμερ Jay Bellrose, οι κιθαρίστες Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell και Buddy Miller, οι μπασίστες Dennis Crouch και Viktor Krauss καθώς και ο Russ Pahl σε ηλεκτρική χαβάγια με πετάλι.

Ο Plant και η Krauss μπήκαν μαζί με τον Burnett σε στούντιο στη Νάσβιλ το 2006 για να κάνουν ένα άλμπουμ ερμηνεύοντας όχι και πολύ γνωστά τραγούδια σαν το «Through the Morning, Through the Night» του Gene Clark, το «Killing the Blues» του Rowland Salley και το «Your Long Journey» του Doc Watson.

Προς έκπληξη όλων, ακόμη και των δυο τους, το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο το 2007 ανερχόμενο στο Νούμερο 2 του Billboard 200 και το 2009 κέρδισε πέντε Grammys (μεταξύ αυτών και το Grammy για το «Άλμπουμ της Χρονιάς»).

Για χρόνια πολλά, οι φήμες για δεύτερο δίσκο έδιναν κι έπαιρναν, αλλά η Krauss έλεγε ότι δεν ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο· έως ότου άκουσε το «Quattro (World Drifts In)» των Calexico.

Αυτή «ήταν η στιγμή που ήξερα ότι θα κάναμε άλλο ένα άλμπουμ» είπε, σε ανακοίνωση, η Alison Krauss. «Ακούς κάτι και λες "Man, άκου αυτό το τραγούδι, πρέπει να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι!"» πρόσθεσε ο Robert Plant.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, οι δυο τους ετοιμάζονται για τουρνέ το 2022.