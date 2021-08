«Ο Τσάρλι ήταν ένας αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς και επίσης, ως μέλος των Rolling Stones, ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της γενιάς του», δήλωσε ο δημοσιογράφος - εκπρόσωπος του συγκροτήματος Μπερνάρντ Ντόχερτι.

Image Ο Γουότς είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον λάρυγγα το 2004, το πάλεψε και ανάρρωσε(Πηγή: Ap Photos)

Στις 4 Αυγούστου, ο Γουότς αποχώρησε αιφνιδιαστικά από την περιοδεία των Rolling Stones, προβάλλοντας την ανάγκη να αναρρώσει από μια απροσδιόριστη πρόσφατη περιπέτεια υγείας. Εκπρόσωπος του θρυλικού ντράμερ είχε δηλώσει: «Ο Τσάρλι έκανε μια επέμβαση που ήταν απόλυτα επιτυχημένη, αλλά τώρα χρειάζεται ανάπαυση και ανάρρωση».

Ο Γουότς είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον λάρυγγα το 2004, το πάλεψε και ανάρρωσε. Επίσης είχε παλαίψει να νικήσει τον εθισμό του σε ναρκωτικές ουσίες στη δεκαετία του '70 και του '80, και το είχε καταφέρει. Ο Τσάρλι Γουότς ήταν παγκόσμια αναγνωρισμένος ως ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ της ροκ όλων των εποχών. Ο Γουότς και ο κιθαρίστας Κιθ Ρίτσαρντς ήταν οι πυρήνες στον ήχο των Rolling Stones: Ο Ρίτσαρντς πάνω από τις μισές συναυλίες του συγκροτήματος έπαιζε με την πλάτη γυρισμένη στο κοινό, κουνώντας το κεφάλι στον Γουότς.

Η καρδιά της μπάντας ήταν, είναι και θα είναι ο Γουότς

Σε κριτική του 2012 έπειτα από μια συναυλία των Rolling Stones γράφτηκε: «Υπέροχοι ο Μικ και ο Kιθ, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καρδιά αυτής της μπάντας είναι και θα είναι πάντα ο Γουότς: Στα 71 του χρόνια, η ζωντάνια του και η φυσική του κατάσταση, αλλά και η αίσθηση του ρυθμού, καθοδηγούν τα τραγούδια και καθορίζουν τον ρυθμό των Stones».

Ο Γουότς δεν ήταν ποτέ ένας φανταχτερός – εντυπωσιακός ντράμερ, αλλά ο ρυθμός που έδινε σε μια συναυλία δύο ωρών - σε ένα κατάμεστο γήπεδο - ήταν μια πράξη που απαιτούσε φυσική αντοχή κι αυτή την είχε μέχρι τα 78 του! Η τελευταία του συναυλία με το συγκρότημα πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι στις 30 Αυγούστου 2019.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Γουότς

Ο Γουότς σπούδασε τζαζ και πήγε στους Stones μέσω της «trad» σκηνής του Λονδίνου στις αρχές της δεκαετίας του '60. Παρέμεινε πλάι στον Τζάγκερ και στον Κιθ Ρίτσαρντς για περισσότερα από 50 χρόνια.

Έφτασε στο αποκορύφωμα της καριέρας του με μια σειρά από ηχογραφήσεις, που έγιναν με τον παραγωγό τον Jimmy Miller στα τέλη της δεκαετίας του '60 και στις αρχές της δεκαετίας του '70, στις οποίες το έντονο παίξιμό του συνοδεύτηκε από τα εξαιρετικά σολαρίσματα του Ρίτσαρντς.

Ο Κιθ Ρίτσαρνς είχε δηλώσει κάποτε: «Το να έχω πλάι μου έναν ντράμερ με την ευαισθησία του Τσάρλι Γουότς είναι ένα από τα καλύτερα κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία που είχα ποτέ. Γιατί ποτέ δεν χρειάστηκε να καθοδηγήσω τον ντράμερ και να του πω τι πρέπει να κάνει. Απλώς λέω: «Τσάρλι, πάμε έτσι», και σε λίγο το έχουμε τελειώσει. Μπορώ να του ρίξω ιδέες και δεν ανησυχήσω ποτέ για το ρυθμό… Αυτό που έχει είναι ευλογία».

Παρόλο που κουράστηκε από τους ξέφρενους ρυθμούς της ζωής του συγκροτήματος και τις περιοδείας ήδη από τη δεκαετία του 1980, συνεργάστηκε με τους Stones για ακόμα τρεις δεκαετίες.

Βγήκε νικητής από περιόδους εξάρτησης από την ηρωίνη και από μια μάχη με τον καρκίνο του λάρυγγα. Αντιμετώπισε με ηρεμία αυτές τις προκλήσεις καθώς τα φώτα της δημοσιότητας έπεφταν πιο έντονα στους πιο προβεβλημένους συντρόφους του, στο συγκρότημα.

Ο Γουότς ήταν πρότυπο «οικιακής ευδαιμονίας» και ηρεμίας πλάι στην έντονη και προκλητική ζωή των συναδέλφων του στους Stones: Παντρεύτηκε τη σύζυγό του Σίρλεϊ το 1964 και το ζευγάρι παρέμεινε μαζί μέχρι τέλους.

Η αγάπη του για την μουσική τζαζ δεν έσβησε στη διάρκεια της ζωής του και από τη δεκαετία του '80 και μετά ηχογραφούσε τακτικά ανάλογα μουσικά θέματα με το κουιντέτο του.

Ο Γουότς μπήκε στο «Rock and Roll Hall of Fame» ως μέλος των Stones το 1989.

Είχε γεννηθεί στις 2 Ιουνίου 1941 στο Λονδίνο. Ο πατέρας του ήταν οδηγός φορτηγού στους βρετανικούς σιδηροδρόμους. Μεγαλωμένος στο Γουέμπλεϊ, γοητεύτηκε ως νέος από στη μουσική του τζαζ πιανίστα Τζέλι Ρολ Μόρτον και του σαξοφωνίστα Τσάρλι Πάρκερ. Ήταν αδιάφορος μαθητής στο σχολείο, αλλά και άρχισε να παίζει ντραμς στα 14 ή στα 15 του. Είχε πει κάποτε: «Ευτυχώς οι γονείς μου ήταν αρκετά οξυδερκείς για να μου αγοράσουν ένα drum kit. Είχα αγοράσει ένα μπάντζο μόνος μου και έβγαλα το λαιμό και άρχισα να το παίζω σαν τύμπανο…».

Στην εφηβεία του, εργάστηκε σε διάφορα περιφερειακά τζαζ συγκροτήματα. Σπούδασε γραφίστας στο Harrow Art School και εργάστηκε για διαφημιστική εταιρεία στο Λονδίνο. Το 1961, εικονογράφησε και έγραψε ένα αφιέρωμα στον Τσάρλι Πάρκερ, που αργότερα, όταν είχαν γίνει διάσημοι οι Rolling Stones. εκδόθηκε με τίτλο: «Ωδή σε ένα ψηλό πουλί που πετάει».

Το 1962, ο Γουότς συνάντησε για πρώτη φορά μερικούς από τους μελλοντικούς συντρόφους του στο Ealing Club του Λονδίνου, έναν υπόγειο χώρο όπου οι πρώτης γενιάς trad-to-blues μουσικοί, όπως ο Alexis Korner και ο Cyril Davies έπαιζαν αμερικάνικα R&B και blues.

Μετά μια θητεία στην Κοπεγχάγη, ο Γουότς επέστρεψε στο Λονδίνο και δέχτηκε μια προσφορά από τον Korner για ντράμερ στο συγκρότημα «Blues Incorporated», όπου για κάποιο διάστημα είχε εμφανιστεί ο Τζάγκερ ως τραγουδιστής.

Ο Τζάγκερ ήταν στη διαδικασία δημιουργίας του δικού του συγκροτήματος με βάση τα μπλουζ με τους Ρίτσαρντς, Μπράιαν Τζόουνς, Μπιλ Γουάιμαν και τον πιανίστα Ίαν Στιούαρτ. Ο αδύναμος κρίκος στην ομάδα ήταν ο ντράμερ Τόνι Τσάπμαν.Έπειτα από παρακλήσεις των Ρίτσαρντς και Τζόουνς, ο Γουότς αντικατέστησε τον Τσάπμαν στο συγκρότημα που γεννιόταν.

Ο Γουότς έδωσε δυναμική στο υλικό που προήλθε από το R&B και blues με τους Ρίτσαρντς και Τζάγκερ. Ωστόσο, ήταν από εκείνους που οδήγησαν το συγκρότημα στην κορυφή των charts των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ξεχώρισε το παίξιμό του στο πρώτο κιόλας Νο.1 των Stones στις ΗΠΑ: «(I Can't Get No) Satisfaction».

Image O Τσάρλι Γουότς ήταν εκτροφέας αλόγων ιπποδρόμου και φανατικός παίκτης ιπποδρομιών. (Πηγή Ap Photos)

Πάντοτε παρών στα «μεγάλα»