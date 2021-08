Nirvana: Το μωρό από το εξώφυλλο του «Nevermind» κάνει μήνυση για πορνογραφία ανηλίκου

Αποτελεί ένα από το πιο χαρακτηριστικά εξώφυλλα στη δεκαετία του '90, όμως τώρα το κεντρικό πρόσωπο στον δίσκο των Nirvana «Nevermind», ο Spencer Elden, 30 χρόνια μετά, στρέφεται εναντίον της μπάντας ισχυριζόμενος ότι τον «εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά» χρησιμοποιώντας τη γυμνή του φωτογραφία.

Διαβάστε ακόμη: Charlie Watts: Ποιος ήταν ο ντράμερ που θεωρούσαν όλοι «καρδιά» των Rolling Stones

Το εξώφυλλο του δίσκου που κυκλοφόρησε από τους Nirvana to 1991, δείχνει τον Spencer Elden σε βρεφική ηλικία να κυνηγά ένα χαρτονόμισμα μέσα σε μία πισίνα. Πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα ενώ περιέχει κομμάτια που έχουν αποτυπωθεί στην ιστορία της ροκ μουσικής όπως το Smells Like Teen Spirit.

Πλέον, ο 30χρονος σήμερα Spencer Elden, καταθέτει μήνυση κατά των εν ζωή μελών του συγκροτήματος όπως οι Dave Grohl και Krist Novoselic κατηγορώντας τους για πορνογραφία. Αναφέρει πως οι εμπλεκόμενοι -συγκρότημα, φωτογράφος, δισκογραφικές εταιρείες - «εμπορεύτηκαν σκόπιμα την εικόνα του Σπένσερ και εκμεταλλεύτηκαν τη σοκαριστική φύση της φωτογραφίας του για να προωθήσουν τον εαυτό τους και τη μουσική τους σε βάρος τους».

Σημειώνεται δε πως «ούτε ο Σπένσερ ούτε οι νόμιμοι κηδεμόνες του δεν υπέγραψαν ποτέ άδεια που να επιτρέπει τη χρήση οποιωνδήποτε εικόνων του Σπένσερ και σίγουρα όχι εμπορικής παιδικής πορνογραφίας που τον απεικονίζει».

Famous “Nirvana Baby” Recreates His Iconic Album Cover 25 Years Later as an Adult https://t.co/EwjR6ds1YT