Πέρασαν χρόνια από την τελευταία φορά που συναντήθηκαν επί σκηνής Lady Gaga και Τόνι Μπένετ, όμως η μουσική αυτή σχέση θα έχει και συνέχεια. Για την ακρίβεια θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε την πρώτη δισκογραφική συνεργασία τους με τίτλο «Cheek to Cheek». Πλέον, η Lady Gaga συναντά ξανά τον θρυλικό ερμηνευτή στο δεύτερο jazz άλμπουμ τους «Love for Sale».

Το άλμπουμ αποτελεί αφιέρωμα στο έργο του Κόουλ Πόρτερ. Έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου ενώ το τραγούδι του τίτλου «Love For Sale» κάνει πρεμιέρα στο MTV Global.



Ο Μπένετ, ο οποίος έχει κερδίσει 19 βραβεία Grammy στην 75ετή καριέρα του, διαγνώστηκε πρώτη φορά με Αλτσχάιμερ το 2016. «Η ζωή είναι ένα δώρο, ακόμη και με Αλτσχάιμερ» έγραψε ο Τόνι Μπένετ στο Twitter. «Έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με τον θρυλικό Τόνι Μπένετ και την εμβληματική Lady Gaga στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής συνεργασία τους με τον πολυεθνικό όμιλο Μέσων Ενημέρωσης “ViacomCBS”», δήλωσε ο παραγωγός τηλεόρασης Μπρους Γκίλμερ (Bruce Gillmer).



«Την ημέρα που κυκλοφορήσαμε το "Cheek to Cheek" το 2014 ο Τόνι Μπένετ με κάλεσε να μου προτείνει αν ήθελα να ηχογραφήσουμε ακόμα ένα άλμπουμ μαζί, αυτή τη φορά κάνοντας αφιέρωμα στα τραγούδια του Κόουλ Πόρτερ. Αποτελεί πάντοτε τιμή μου να τραγουδώ με τον φίλο μου Τόνι, έτσι ασφαλώς και αποδέχτηκα την πρόσκληση», είπε η Lady Gaga.



Μπένετ και Gaga πραγματοποίησαν δύο συναυλίες τον Αύγουστο. Στις 28 Νοεμβρίου θα προβληθεί από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS η συναυλία τους στο «Radio City Music Hall». Το νέο ντοκιμαντέρ «The Lady and the Legend», που εξιστορεί τη δημιουργία του νέου άλμπουμ από το δίδυμο Μπένετ - Gaga θα προβληθεί το 2022 από το συνδρομητικό Paramount+.