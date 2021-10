Amy Winehouse: Σε δημοπρασία 800 προσωπικά της αντικείμενα - Πολλά από τα διάσημα ρούχα της

Εκατοντάδες αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ (Amy Winehouse) πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου και διοργανώνεται από τον οίκο δημοπρασιών, Julien’s.

"Property From The Life And Career Of Amy Winehouse" auction taking place in Beverly Hills and live online at Julien's Live on November 6th and 7th, 2021. Martin Nolan discussed our @amywinehouse Auction at todays Press Preview @hardrocknewyork. #Amywinehouse #Auction pic.twitter.com/RRTAlMgB64

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, θα δημοπρατηθούν πάνω από 800 προσωπικά της αντικείμενα -ανάμεσά τους και το φόρεμα που φόρεσε στην τελευταία της συναυλία – ενώ οι εισπράξεις αναμένεται να αγγίξουν τα δυο εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Amy Winehouse Foundation που στηρίζει νέους με προβλήματα εθισμού.

Hundreds of items that belonged to late Grammy-winning artist Amy Winehouse, including the dress she wore during her final concert, are going up for auction in the United States https://t.co/YFtPpuFHqC