Σαν σήμερα, 24 Νοεμβρίου, πεθαίνει ο ανεπανάληπτος Φρέντι Μέρκιουρι

Το πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης ήταν ο Φρέντι Μέρκιουρι φαίνεται ξεκάθαρα από δύο πράματα. Το πρώτο είναι πως μετά από αυτόν οι Queen δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την πορεία τους, όσο και αν το προσπάθησαν. Το δεύτερο είναι πως μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί κανείς που να μπορεί να ερμηνεύσει τα τραγούδια που αυτός τραγούδησε με έναν τρόπο που έστω να τον πλησιάζει. Ο Φρέντι Μέρκιουρι, πέθανε σαν σήμερα, 24 Νοεμβρίου του 1991 αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό αλλά έχοντας προλάβει να κατακτήσει την κορυφή

Ο Φαρόκ Μπουλσάρα που έγινε Φρέντι Μέρκιουρι

Γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1946 στη Ζανζιβάρη της Τανζανίας που τότε ήταν βρετανική αποικία. Ήταν περσικής καταγωγής και ξεκίνησε το ταξίδι του στη μουσική ήδη από τα εφηβικά του χρόνια με το πενταμελές συγκρότημα Hectics στο κολέγιο της Βομβάης, όπου ήταν έγκλειστος. Εκεί, οι φίλοι του τού απέδωσαν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Φρέντι, με το οποίο πορεύτηκε στην υπόλοιπη ζωή του. Αλλά η αρχή δεν ήταν τόσο εύκολη. Μετανάστευσε με την οικογένειά του στο Λονδίνο και παράλληλα με τη μουσική έπρεπε να κάνει πολλές δουλειές όπως αχθοφόρος στο αεροδρόμιο ή πωλητής μεταχειρισμένων ρούχων προκειμένου να καταφέρει να βγάζει ένα χαρτζιλίκι.

Έπαιξε σε διάφορες μπάντες, καμία, ωστόσο, δεν μπορούσε να χωρέσει το σπάνιο ταλέντο, αυτού του χαρισματικού τραγουδιστή. Κάπως έτσι. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 μαζί με τον Τζον Ντίκον και τον Μπράιαν Μέι δημιουργούν τους Queen και αλλάζουν την ιστορία της σκληρής μουσικής.

Οι Queen και η κατάκτηση της κορυφής

Με τους Queen ο Φρέντι Μέρκιουρι ξεδιπλώνει όλο το ταλέντο του. Είναι περιττό να αναφερθεί κανείς στο τι ακριβώς κατάφερε. Αυτός είχε τη «χρυσόσκονη» με την οποία «πασπάλιζε» οτιδήποτε είχε σχέση με το συγκρότημα και το έκανε να λάμπει. Είναι ενδεικτικό πως 10 από τα 17 κομμάτια του άλμπουμ «Greatest Hits» των Queen είναι δικά του και μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται σπάνια διαμάντια όπως το «Bohemian Rhapsody» (το οποίο παρέμεινε στην κορυφή των βρετανικών τσαρτς για πάνω από εννέα εβδομάδες) αλλά και τον... γηπεδικό ύμνο «We Will Rock You»!

Η σόλο καριέρα του Φρέντι Μέρκιουρι ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του '80. Πριν, όμως, κυκλοφορήσει το πρώτο του σόλο άλμπουμ, είχε εμφανιστεί με το όνομα Λάρι Λιούρεξ, ηχογραφώντας μια εκτέλεση του I Can Hear Music που πρώτοι είχαν πει οι Beach Boys. Το 1990 επέστρεψε στο στούντιο, αυτή τη φορά για να ηχογραφήσει μαζί με τους Queen το άλμπουμ Innuendo, το τελευταίο πριν αποσυρθεί από τη δισκογραφία.

Ο θάνατος ενός αστεριού

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία εκείνου δίσκου οι γιατροί του ανακοίνωσαν πως πάσχει από AIDS. Πριν προλάβει ο κόσμος της μουσικής να συνέλθει από το σοκ της είδησης, ήρθε το σοκ του θανάτου. Δυο, μόλις, ημέρες μετά την ανακοίνωση της ασθένειας, ανακοινώθηκε πως ο Φρέντι Μέρκιουρι έφυγε από τη ζωή. Το ημερολόγιο έδειχνε 24 Νοεμβρίου 1991 και ο κόσμος της μουσικής πενθούσε.

Ο Μέρκιουρι είχε διαγνωστεί με AIDS, σύμφωνα με τον τελευταίο σύντροφο της ζωής του, τον Τζιμ Χάτον, ο Μέρκιουρι είχε διαγνωστεί με AIDS τον Απρίλιο του 1987. Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγραφαν ήδη από τον Οκτώβριο του 1986 για την ασθένεια του ηγέτη των Queen.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι αποτεφρώθηκε και όπως ο ίδιος είχε ζητήσει μέσω της διαθήκης του, τις στάχτες του τις παρέλαβε η Μέρι Όστιν (η μεγάλη αγάπη της... στρέιτ ζωής του, για την οποία πιθανόν έγραψε τη μοναδική μπαλάντα «Love Of My Life) η οποία της έθαψε σε άγνωστο σημείο (πάλι σύμφωνα με επιθυμία του Μέρκιουρι). Μέχρι σήμερα, που είναι 71 ετών η Μέρι δεν έχει πει ποτέ σε κανέναν που τις έθαψε…