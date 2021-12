Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εγινε 40 και είναι για πρώτη φορά ελεύθερη - Ο εφιάλτης της κηδεμονίας, ο πατέρας της και η νέα ζωή

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κλείνει τα 40 χρόνια ζωής σε μια χρονιά που κέρδισε εκ νέου την ανεξαρτησία της. Πλέον, έχει τον έλεγχο της περιουσίας της που υπολογίζεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια και τελικά έχει την ελευθερία να πάρει τις δικές της ιατρικές και προσωπικές αποφάσεις μακριά από τον πατέρα της για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια.

Είναι μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή της Σπίαρς, η οποία μίλησε δημόσια σε ανοιχτό δικαστήριο για πρώτη φορά τον Ιούνιο - κάνοντας μια δήλωση-βόμβα στην οποία περιέγραψε τη νομική ρύθμιση ως καταχρηστική και κατηγόρησε ως υπεύθυνο τον πατέρα της. Τον Ιούνιο, η ποπ σταρ, είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι η συμφωνία, η οποία της αφαίρεσε τον έλεγχο σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής της, την είχε... τραυματίσει και είχε ζητήσει να τελειώσει χωρίς να χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον ψυχολογικές αξιολογήσεις.

Μετά την δικαίωση η πριγκίπισσα της ποπ ανέβασε στο Twitter τους θαυμαστές της να πανηγυρίζουν έξω από το δικαστήριο και έγραψε : «Καλέ μου Θεε, αγαπάω τους θαυμαστές μου τόσο πολύ, είναι τρελό. Νομίζω θα κλαίω για το υπόλοιπο της ημέρας!!! Η καλυτερη ημέρα»



Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



