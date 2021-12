Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ δείχνουν για πρώτη φορά την κόρη του Λίλιμπετ - Νταϊάνα

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ έδωσαν στη δημοσιότητα την χριστουγεννιάτικη κάρτα για το 2021. Στην φωτογραφία που δημοσίευσαν φαίνεται για πρώτη φορά το πρόσωπο της μικρής τους κόρης Λίλιμπετ – Νταϊάνα.

Οι Sussexes, οι οποίοι επί του παρόντος διαμένουν σε μια έπαυλη 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων στο Montecito της Καλιφόρνια, κυκλοφόρησαν την χριστουγεννιάτική κάρτα τους για να ανακοινώσουν ότι έχουν κάνει δωρεές σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας οργάνωσης που υποστηρίζει εκτοπισμένες οικογένειες Αφγανών.

To μήνυμα που συνόδευε την κάρτα ήταν το εξής: «Καλές γιορτές. Αυτόν τον χρόνο, το 2021, καλωσορίσαμε την κόρη μας, Λίλιμπετ, στον κόσμο. Ο Άρτσι μάς έκανε “μαμά” και “μπαμπά” και η Λίλι μάς έκανε οικογένεια... Καθώς περιμένουμε το 2022, έχουμε κάνει δωρεές εκ μέρους σας σε διάφορους οργανισμούς που τιμούν και προστατεύουν τις οικογένειες - από αυτούς που μετεγκαταστάθηκαν από το Αφγανιστάν, σε αμερικανικές οικογένειες που χρειάζονται γονική άδεια μετ' αποδοχών: Team Rubicon, καλώς ήρθες. US, Human First Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms... Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και έναν επιτυχημένο νέο χρόνο από την οικογένειά μας σε εσάς. Όπως πάντα, Χάρι, Μέγκαν, Αρτσι & Λίλι».