Τίποτα Εσύ: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο νέο του ζεϊμπέκικο κάνει κάτι μοναδικό στην Ελλάδα

Είναι λες και ό,τι αγγίζει μετατρέπεται σε χρυσάφι. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε με νέο κομμάτι και βρέθηκε αμέσως στην κορυφή των προτιμήσεων των χρηστών του YouTube. Το «Τίποτα Εσύ» είναι το νέο single του πιο επιτυχημένου καλλιτέχνη της γενιάς του, στο οποίο συνεργάζεται ξανά με τον Γιώργο Θεοφάνους (μουσική), με τον οποίο μας έχουν χαρίσει μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν και για πρώτη φορά με την εξαιρετική στιχουργό Ελεάνα Βραχάλη.

Μια αν μη τι άλλο σπουδαία μουσική συνάντηση, που κυκλοφορεί, μαζί με ένα ιδιαίτερο music video, από την Panik Platinum. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως το τραγούδι αυτό είναι το πρώτο που δημιουργούν μαζί ο Γιώργος Θεοφάνους και η Ελεάνα Βραχάλη. Τόσο η μουσική, όσο και οι στίχοι είναι εξαιρετικοί.

Μου ζήτησες απλά ένα αστέρι / σου 'δωσα ουρανό στο χέρι / Μου ζήτησες απλά ένα κύμα / σου 'δωσα νησί / Μου ζήτησες να μη φοβάμαι/ σου είπα όπου θέλεις πάμε/ Μου ζήτησες απλά μια σχέση / σου 'δωσα ζωή / Μα τίποτα εσύ, ακούμε τον Αργυρό να τραγουδά στο ρεφρέν.

Ένα γεμάτο συναίσθημα ζεϊμπέκικο - πρόταση, που συνδυάζει τον αγαπημένο λαϊκό ήχο με τη μοντέρνα ενορχήστρωση και παραγωγή. Το «Τίποτα Εσύ», με το οποίο ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει το προσωπικό του σερί των no1 επιτυχιών, που αγαπά το κοινό, κατακτούν τις πρώτες θέσεις στο ραδιοφωνικό airplay και τα digital charts και μετρούν εκατομμύρια YouTube views, συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικής αισθητικής και υψηλών προδιαγραφών music video, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δημολίτσα.

Image

Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες το κομμάτι μέτρησε περισσότερες από μισό εκατομμύριο προβολές, γεγονός που το ανέβασε στην πρώτη θέση των τάσεων της πλατφόρμας.

Στο βίντεο κλιπ βλέπουμε τον Αργυρό να σταματά με το αυτοκίνητό του έξω από ένα μπαρ με lap dancers, να χτυπάει την πίσω πόρτα και να μπαίνει μέσα. Εκεί αναζητεί κάτι και το βρίσκει τελικά στα μάτια μιας εντυπωσιακής χορεύτριας, την οποία υποδύεται η Ελένη Φουρέιρα. Ένας έρωτας αρχίζει να εξελίσσεται μεταξύ τους, ο οποίος όμως μένει τελικά στον «αέρα».

Εδώ κρύβεται και το κοινωνικό μήνυμα του κλιπ. Ο έρωτας δεν γνωρίζει όρια ή στερεότυπα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σπάει τα ταμπού και ερωτεύεται την pole dancer, Ελένη Φουρέιρα, χωρίς να νοιάζεται για το «τι θα πει ο κόσμος». Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον έρωτα κι αυτό ακριβώς συναίσθημα θέλει να περάσει το μουσικό κλιπ.

Όπως και στα προηγούμενα videos του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ακολουθεί μια ιδιαίτερη αισθητική. Στο «Τίποτα Εσύ» η κινηματογράφηση παραπέμπει στα video clips του εξωτερικού, καθώς το music video να μετατρέπεται σε ταινία μικρού μήκους και ο ήχος του τραγουδιού ξεκινά μετά το πρώτο λεπτό. Μάλιστα, ακόμα ένα στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη παραγωγή να ξεχωρίζει από τα όσα έχουμε δει ή ακούσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι το γεγονός πως στον τίτλο του στο YouTube βλέπουμε πως αποτελεί το «Chapter 1».

Όπως αφήνεται να εννοηθεί, λοιπόν, θα υπάρχει και συνέχεια στη συνεργασία, αλλά και στον «έρωτα» μεταξύ Αργυρού και Φουρέιρα. Σε συνδυασμό με το γεγονός πως μέσα στις γιορτές είδαμε σε Instagram story του CEO της Panik Records, Γιώργου Αρσενάκου, μια συνάντηση μεταξύ των δύο ερμηνευτών, αλλά και του Μάριου Ψιμόπουλου μέσα στο στούντιο, κάτι μας λέει πως ήδη ετοιμάζεται το «Chapter 2».

Image

Στην Ελλάδα δεν έχουμε ξαναδεί πάντως κάποιο αντίστοιχο πρότζεκτ. Στο εξωτερικό το έχουμε δει να γίνεται από τη Rihanna και τον Eminem, οι οποίοι έζησαν μια «θυελλώδη σχέση» στα δύο μέρη του «Love The Way You Lie».