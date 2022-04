Pink Floyd: Κυκλοφορούν νέο τραγούδι 30 χρόνια μετά για την Ουκρανία

Οι Pink Floyd κυκλοφορούν το πρώτο του νέο κομμάτι εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες για να συγκεντρώσουν χρήματα για τον λαό της Ουκρανίας. Το σινγκλ «Hey Hey, Rise Up» ηχογραφήθηκε την περασμένη εβδομάδα και βασίζεται σε μία εκτέλεση του Andriy Khlyvnyuk από το ουκρανικό συγκρότημα Boombox, το οποίο ελήφθη από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τραγούδι είναι μια ανανεωμένη εκδοχή ενός ύμνου διαμαρτυρίας από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κ. Khlyvnyuk βρισκόταν σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και επέστρεψε στο Κίεβο για να καταταγεί στον στρατό της χώρας του.

Τα φωνητικά στο κομμάτι των Pink Floyd προέρχονται από ένα viral βίντεο που δημοσίευσε ο Ουκρανός τραγουδιστής τρεις μέρες μετά την εισβολη, όπου ο ίδιος εμφανίζεται ντυμένος με μαχητικό εξοπλισμό, κρατώντας ένα τουφέκι και τραγουδώντας έναν ουκρανικό ύμνο διαμαρτυρίας στην πλατεία Sofiyskaya του Κιέβου. Ο ύμνος, «The Red Viburnum in the Meadow», γράφτηκε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τραγουδήθηκε σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης της Ουκρανίας σε όλο τον κόσμο από την εισβολή της Ρωσίας.

Οι Pink Floyd προσέδωσαν τη δική τους ροκ νότα στο τραγούδι, με τον Ντέιβιντ Γκίλμουρ να προσφέρει ένα δυνατό σόλο κιθάρας. Ο Ρότζερ Γουότερς, ο οποίος έφυγε από το συγκρότημα το 1985, δεν συμμετείχε. Ο τελευταίος στίχος του ύμνου, «Hey, hey, up and joice», ήταν η έμπνευση για τον τίτλο του κομματιού. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ανθρωπιστικό Ταμείο της Ουκρανίας. Ο Γκίλμουρ είπε ότι ο κ. Khlyvnyuk έδωσε τη συναίνεση του για το τραγούδι από το νοσοκομείο όπου αναρρώνει από έναν τραυματισμό από θραύσματα όλμου. Ο ίδιος περιέγραψε ότι γνώρισε τον κ. Khlyvnyuk το 2015, όταν το Boombox τον στήριξε σε μια παράσταση για την υποστήριξη μιας διωκόμενης λευκορωσικής θεατρικής ομάδας.

Τόσο οι Pink Floyd όσο και ο Γκίλμουρ, ο οποίος έχει μέλη της οικογένειας στην Ουκρανία, έβγαλαν τη μουσική τους από ψηφιακούς παρόχους στη Ρωσία και τη Λευκορωσία τον Μάρτιο και δήλωσαν ότι στάθηκαν στο πλευρό του κόσμου «καταδικάζοντας σθεναρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία». Η κίνηση αυτή ήταν μια από τις πολλές προσπάθειες αλληλεγγύης από τη μουσική βιομηχανία τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα βραβεία Grammy την περασμένη εβδομάδα παρουσίασαν σχόλια από τον Πρόεδρο Ζελένσκι και ερμηνείες από τον Ουκρανό τραγουδιστή Mika Newton και την ποιήτρια Lyuba Yakimchuk, η οποία πρόσφατα εγκατέλειψε τη χώρα. Τον Μάρτιο, μια συναυλία με καλλιτέχνες, όπως ο Ed Sheeran και η Camila Cabello, συγκέντρωσε 17,6 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Pink Floyd ιδρύθηκαν στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και σφυρηλάτησαν την ψυχεδελική μουσική σκηνή της Βρετανίας, ενώ στη δεκαετία του 1970 κυκλοφόρησαν τα επιδραστικά άλμπουμ «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here» και «The Wall». Ο Ρότζερ Γουότερς, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, αποχώρησε το 1985 και τα υπόλοιπα μέλη των Pink Floyd έκαναν την τελευταία τους ηχογράφηση το 1994 με το «The Division Bell». Μετά τον θάνατο του Ρίτσαρντ Ράιτ (πλήκτρα) το 2008, ο Γκίλμουρ είχε πει ότι αμφιβάλει ότι οι Pink Floyd θα εμφανιστούν ξανά μαζί.