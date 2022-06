Nick Cave: Μάγεψε το κοινό στο Release Athens

Πάνω από 12.000 θεατές παρακολούθησαν την δεύτερη μέρα του Release Athens στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο. Ο Nick Cave με τους Bad Seeds έδωσε μία αλησμόνητη παράσταση.

Το setlist που έχει επιλέξει ο Nick Cave για τη φετινή περιοδεία του είναι πλημμυρισμένο από τα σημαντικότερα τραγούδια του: Mercy Seat, Red Right Hand, From Her To Eternity, Tupelo. Ο Cave κάθισε στο πιάνο και ερμήνευσε παλαιότερες επιτυχίες όπως το Into My Arms και πιο πρόσφατες, επηρεασμένες από τους θανάτους των δύο γιων του την τελευταία τριετία. Στη μνήμη τους είναι αφιερωμένα το θρηνητικό I Need You και το συγκινητικό Ghosteen Speaks, με το οποίο κλείνει η συναυλία.

Η σκηνική παρουσία του Nick Cave και η επικοινωνία του με το κοινό είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια. Aυτή ήταν η 21η συναυλία του 65χρονου Cave στην Ελλάδα, σε ορίζοντα σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών (1984-2022). «Σας ευχαριστούμε για όσα μας προσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια», είπε o ίδιος αντί αποχαιρετισμού.