Τις διακοπές του απολαμβάνει στα μέρη μας ο θρύλος του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον, με τους λογαριασμούς του στα social media να έχουν γεμίσει από... Ελλάδα. Ο εμβληματικός μπασκετμπολίστας των Λέικερς βρίσκεται στα Επτάνησα και απολαμβάνει τις ομορφιές της Ιθάκης και της Κέρκυρας ενώ δεν παραλείπει να μοιράζεται τις όμορφες στιγμές που περνά με τους ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μάτζικ Τζόνσον ανεβάζει συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο με τις ελληνικές ομορφιές και τονίζει ότι περνάει υπέροχα: «Πραγματικά απολαμβάνω τον χρόνο μου στην Ελλάδα. Σήμερα η Κούκι κι εγώ επισκεφθήκαμε ένα μοναστήρι που χτίστηκε το 1770 και ένα ξωκλήσι σε ένα νησί, προσβάσιμο μόνο με βάρκα, όπου ο κόσμος μπορεί να έρθει για να παντρευτεί» γράφει μεταξύ άλλων.

Επίσης, τον βλέπουμε μαζί με τη σύζυγό του Κούκι να απολαμβάνει τη θέα από ψηλά, να δοκιμάζει θαλασσινά και να μπαίνει ακόμα και μέσα σε εκκλησίες προκειμένου να ξεναγηθεί.

Δείτε κάποιες από τις αναρτήσεις του:

Where the Ionian Sea meets the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/8HB3t4U6sa — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 26, 2021

I’m really enjoying my time in Greece! Today Cookie and I visited a monastery built in 1770 and a chapel on an island, only reachable by boat, where people can come to get married. pic.twitter.com/hcQHiC8zMg — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 26, 2021

Last night we had the most unbelievable fish, fresh grouper caught the same day, from Avli Restaurant Corfu. It was amazing!! pic.twitter.com/eZzE6xTirz — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 25, 2021

Today we got to see the Old Fortress of Corfu. pic.twitter.com/xgHoIDpznZ — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021