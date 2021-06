Καλά τα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Δεν έπαθε σοβαρή ζημιά

Χαρμόσυνα είναι τα μαντάτα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς απ' ότι φαίνεται, δεν έπαθε κάποια σοβαρή ζημιά στο γόνατο, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στη χθεσινοβραδινή αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ατλάντα Χοκς.

Οπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, που ειδικεύεται σε θέματα σχετικά με το ΝΒΑ, Adrian Wojnarowski, το γόνατο του Greek Freak δεν έχει σοβαρή ζημιά! Οι σύνδεσμοι στο αριστερό γόνατο είναι εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πιθανή ημερομηνία επιστροφής, ούτε φυσικά μπορεί να καθοριστεί το διάστημα της απουσίας του.

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo's left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear.