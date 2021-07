ΝΒΑ: Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο τα πρώτα αδέρφια σε τελικούς μετά από 68 χρόνια

Η μεγαλειώδης πρόκριση των Μιλγουόκι Μπακς στους τελικούς του NBA, συνδυάστηκε και με ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο ρεκόρ για τους αδερφούς Αντετοκούνμπο, Γιάννη και Θανάση.

Οι δύο Έλληνες αθλητές, έγιναν μόλις το δεύτερο «ζευγάρι» από αδέρφια, που θα βρεθούν παρέα στους Τελικούς του κορυφαίου μπασκετικού πρωταθλήματος.

Τα πρώτα αδέρφια που κατάφεραν κάτι ανάλογο με τους Γιάννη και Θανάση, είναι τα αδέρφια ΜακΓκουάιρ, Αλ και Ντικ, που βρέθηκαν για δύο συνεχόμενες χρονιές στους Τελικούς του NBA με την φανέλα των Νικς, τις χρονιές 1952 και 1953.

Αξίζει να αναφέρουμε πως τα αδέρφια McGuire δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν κάποιον από τους δύο τίτλους που διεκδίκησαν, καθώς έπεσαν πάνω στους πανίσχυρους τότε, Μινεάπολις Λέικερς του θρυλικού Τζορτζ Μίκαν.

Γιάννης και Θανάσης έχουν την δυνατότητα να γράψουν ιστορία και να κατακτήσουν και οι ίδιοι με την σειρά τους το πρωτάθλημα, πράγμα που κατάφερε την περσινή σεζόν ο Κώστας Αντετοκούνμπο φορώντας την φανέλα των Λος Αντζελες Λέικερς.

