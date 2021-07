Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP των τελικών του ΝΒΑ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Μιλγουόκι Μπακς με 4-2 απέναντι στους Φοίνιξ Σανς.

Ο «Greek Freak» ήταν εντυπωσιακός καθόλη τη διάρκεια των τελικών και στο κρισιμότερο ματς σημείωσε 50 πόντους (ρεκόρ καριέρας στα playoffs), με 15/22 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 17/19 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 μπλοκ σε 42 λεπτά συμμετοχής. Έγινε μάλιστα ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε αγώνα των τελικών.

Συνεπώς, το πρώτο γεύμα του μετά τη σπουδαία επιτυχία και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς θα ήταν… βασιλικό. Έτσι και έγινε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε στο Chick-fil-A για να φάει και παρήγγειλε κοτομπουκιές. Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά 50 κοτομπουκιές, για να γιορτάσει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο τους 50 πόντους που πέτυχε στο Game 6 κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Giannis just ordered another 50 piece on IG live 😂😂 pic.twitter.com/gAkSM9qdxI