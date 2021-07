Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το ξέφρενο πάρτι στο Μιλγουόκι - Η παρέλαση, οι σαμπάνιες και οι στιγμές αποθέωσης

Ένα ατελείωτο πάρτι στήθηκε την Πέμπτη στο Μιλγουόκι με τους φίλους του Μπακς να αποθεώνουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο NBA έπειτα από μισό αιώνα. Ο "Greek Freak" και οι συμπαίκτες του έζησαν μοναδικές στιγμές λατρείας με τον κόσμο να τους αποθεώνει τόσο κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης παρέλασης στην πόλη όσο και στην εξέδρα που είχε στηθεί στο τέλος της διαδρομής.

Τα highlights των πανηγυρισμών στην πόλη του Giannis πρόσφεραν ο Έλληνας σούπερ, αλλά και ο Πι Τζέι Τάκερ. Ο Αντετοκούνμπο διάλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να "τρολάρει" αντιπάλους και όσους τον ειρωνεύονταν για την καθυστέρηση στις βολές. Οι φίλοι των Μπακς μετρούσαν αντίστροφα στην εικονική εκτέλεση της βολής και ζητούσαν από τον "Greek Freak" να καθυστερήσει περισσότερο από τα 10 δευτερόλεπτα για να πικάρουν τους αντίπαλους φιλάθλους των «ελαφιών». Και αυτό διότι σε όλη τη διάρκεια των play offs του ΝΒΑ, οι αντίπαλοι φίλαθλοι των Μπακς, ειρωνεύονταν τον "Greek Freak" για την καθυστέρηση του στην εκτέλεση των ελευθέρων βολών, για τα 10 δευτερόλεπτα που χρειαζόταν για να εκτελέσει τις βολές και τις δοκιμές που έκανε χωρίς την μπάλα στα χέρια του. Χρονομετρούσαν αντίστροφα για να τον αγχώσουν, ενώ έγινε και σύσταση από το ΝΒΑ με την προειδοποίηση επιβολής προστίμου.

O Έλληνας σούπερ σταρ, όμως, τους περίμενε στη… γωνία. Ευστόχησε σε 17 από τις 19 βολές που εκτέλεσε στον 6ο τελικό με τους Σανς και στην παρέλαση, εν κινήσει, πάνω στο διώροφο λεωφορείο, έκανε τις ίδιες κινήσεις και χρονοτριβούσε στην εκτέλεση μίας βολής. Σούταρε στο πλήθος γνωρίζοντας για ακόμη μία φορά την αποθέωση!

Giannis practicing his free throws at the parade



Even did the pause 💀 pic.twitter.com/WuIgUrNqvm