Οι Μιλγουόκι Μπακς επιφύλαξαν μια ευχάριστη έκπληξη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Συγκεκριμένα, η ομάδα του έδωσε ένα βίντεο, στο οποίο υπήρχε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα από τον Τιερί Ανρί, ο οποίος συνεχάρη τον Greek Freak για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA.

«Γεια σου μεγάλε, ήθελα να σου πω συγχαρητήρια και να σου πω επιτέλους ότι θυμάμαι να μου λες ότι θα γίνεις πρωταθλητής μία μέρα. Τώρα τα κατάφερες. Νομίζω πως δεν έχεις καταλάβει ότι δεν έχει σημασία πώς πέφτεις, αλλά πώς σηκώνεσαι και εσύ το κατάφερες αυτό για την πόλη σου, την ομάδα σου και τον εαυτό σου. Δεν άκουσες τον θόρυβο και έφερες κάτι στο Μιλγουόκι. Τώρα απόλαυσέ το, τα λέμε σύντομα πρωταθλητή» είπε χαρακτηριστικά ο Τιερί Ανρί στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρελάθηκε από την χαρά του καθώς ο Ανρί ήταν το ίνδαλμα του και ήθελε να ακολουθήσει την καριέρα του. Ο ίδιος στη συνέχεια ανέφερε πως: «Αυτό είναι τρελό! Ήθελα να γίνω σαν και αυτόν. Όταν ήμουν μικρός, επειδή ο πατέρας μου έπαιζε ποδόσφαιρο, ήθελα τόσο πολύ να γίνω σαν και αυτόν. Μετά ερωτεύτηκα το μπάσκετ, όμως αυτό το μήνυμα σημαίνει πολλά για μένα και όπως είπε τα καταφέραμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να έχουμε το κεφάλι χαμηλά. Το μήνυμα έρχεται από έναν θρύλο, σ' ευχαριστώ πολύ Ανρί».

We surprised @Giannis_An34 with a special congratulatory message from his childhood idol, @Arsenal legend, Thierry Henry: pic.twitter.com/HPOKJwBTkX