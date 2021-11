Τζο Μπάιντεν σε Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είστε μια τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό γονιδίων»

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά την βράβευση των Μιγλουόκι Μπακς από τον Τζο Μπάιντεν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ειδική μνεία στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την οικογένειά του, πλέκοντας το εγκώμιό του, ενώ ο Ελληνας MVP στην ομιλία αναφέρθηκε με τη σειρά του στις θυσίες που τον έφεραν στην κορυφή: «Η οικογένειά μου έκανε πολλές θυσίες για να είμαι εδώ, τους ευχαριστώ».

Ο Τζο Μπάιντεν, φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο τους πρωταθλητές ύστερα από 5 χρόνια, απουσίας του ΝΒΑ, και δήλωσε: «Είναι τιμή να φιλοξενούμε τους Πρωταθλητές Μπακς. Συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση του τίτλου, τους παίκτες, το επιτελείο, τους φιλάθλους. Στους Τελικούς ήσασταν πίσω με 0-2, αλλά δεν σταματήσατε να πιστεύετε και να παλεύετε». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως προαναφέρθηκε έκανε ειδική μνεία στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Γιάννη, έβαλες 50 πόντους στο Game 6. Πενήντα. Το χειρότερο είναι πως θυμάμαι και τα δύο πρωταθλήματα των Μπακς. Αυτό που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι εδώ με τον αδελφό σου. Είναι παιδιά μιας οικογένειας μεταναστών από τη Νιγηρία, που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σπουδαίο. Ξέρω πως η μητέρα σου είναι τόσο περήφανη που σε κοιτάζει, όπως κι ο πατέρας σου από εκεί ψηλά. Είστε μια τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό γονιδίων».

Tune in as we welcome the Milwaukee Bucks to the White House to celebrate their 2021 NBA Championship. https://t.co/W2EFbBhwK3 — President Biden (@POTUS) November 8, 2021

"Believing in your dreams, you can accomplish great things in life...



I'm in the White House - this is awesome!!" pic.twitter.com/LJ4PHPHWeg — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2021

Image (Πηγή: AP)

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Ελληνας σούπερ σταρ, εμφανώς συγκινημένος. «Από τα Σεπόλια μέχρι τον Λευκό Οίκο, γεννημένος από Νιγηριανούς γονείς. Είναι μια εκπληκτική εμπειρία εμπειρία να είμαι στον Λευκό Οίκο. Τιμή μου που είμαι στον Λευκοί Οίκο και γνωρίζω από κοντά τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η οικογένεια μου έκανε πολλές θυσίες για να είμαι εδώ, τους ευχαριστώ. Επαιξε μεγάλο ρόλο στο να είμαι εδώ. Οι φίλαθλοι των Μπακς είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο. Πριν 7 χρόνια ήμασταν η χειρότερη ομάδα, τώρα είμαστε η καλύτερη. Πάντα προσπαθούσαμε να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από σκληρή δουλειά», ήταν τα λόγια του Greek Freak.