Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Από τα Σεπόλια στο Οβάλ Γραφείο» - Η ατάκα του όταν έμπαινε στον Λευκό Οίκο

«Είναι απίθανο. Πραγματικά απίθανο. Από τα Σεπόλια να βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο προκειμένου να συναντήσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπαίνοντας στον Λευκό Οίκο μνημόνευσε τα Σεπόλια και προκάλεσε συγκίνηση σε όλους τους Ελληνες, που βλέπουν ένα παιδί να μην ξεχνά ποτέ από που ξεκίνησε αλλά και που έφτασε με σκληρή δουλειά. Ο Ελληνας MVP του ΝΒΑ συνεπής στο ραντεβού του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και τη συγκίνησή του για την βράβευση των πρωταθλητών Μιλγουόκι Μπακς στον Λευκό Οίκο.

Δείτε το στιγμιότυπο από την είσοδο του Γιάννη Αντετοκούνμπο όπως καταγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό του ΝΒΑ στο twitter με τίτλο: «From Sepolia to The Oval Office»!

«Αυτό είναι η απόδειξη ότι με την σκληρή δουλειά μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Είναι από τα μοναδικά δώρα και από τις μοναδικές εμπειρίες να επισκέπτεσαι τον πρόεδρο των ΗΠΑ» είπε ο Ελληνας σούπερ σταρ, στέλνοντας για μία ακόμα φορά μηνύματα σε όλα τα νέα παιδιά. Νωρίτερα μαζί με τον αδερφό του Θανάση Αντετοκούνμπο, με πλατύ χαμόγελο, αποθανάτιζαν τις ανεπανάληπτες στιγμές που ζουν στον Λευκό Οίκο.

The Antetokounbros feeling presidential at the @WhiteHouse. pic.twitter.com/2EUoxltBbC — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2021

🇺🇸… me and mines vs you and yours pic.twitter.com/lBMvYcqhc3

— Pat Connaughton (@pconnaughton) November 8, 2021

This afternoon, I’m hosting the Milwaukee Bucks at the White House. I’m looking forward to celebrating their 2021 NBA Championship and their work off the court to move our nation forward. — President Biden (@POTUS) November 8, 2021

"It's gonna be the best selfie ever."



Let 'em know, @pconnaughton!! pic.twitter.com/ARxIMOo5uN — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2021

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία επίσκεψη ομάδας στον Λευκό Οίκο χρονολογείται πίσω στο 2016, όταν είχαν βρεθεί εκεί οι πρωταθλητές Κλίβελαντ Καβαλίερς, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Έκτοτε, καμία άλλη ομάδα δεν πήγε στην Ουάσινγκτον για να τιμηθεί από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ., καθώς οι ομάδες επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη στον Ντόναλντ Τραμπ.

ΟΤζο Μπάιντεν όμως άνοιξε ξανά τις πόρτες της προεδρικής κατοικίας στους πρωταθλητές του ΝΒΑ και έτσι τα αδέρφια Γιάννης Αντετοκούνμπο και Θανάσης Αντετοκούνμπο πέρασαν την πόρτα του Λευκού Οίκου.