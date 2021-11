Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η «Little Caesars Arena» στο Ντιτρόιτ με τους παίκτες των Πίστονς και των Λος Άντζελες Λέικερς να έρχονται στα χέρια σε αγώνα του NBA και να αποβάλλονται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και o Αϊζάια Στιούαρτ. Ο φόργουορντ των Πίστονς με αίματα στο πρόσωπο χρειάστηκε σχεδόν όλους τους συμπαίκτες του ώστε να τον συγκρατήσουν.

Όλα ξεκίνησαν όταν σε ένα μπλοκ άουτ σε ελεύθερη βολή ο ΛεΜπρόν Τζέιμς χτύπησε με τον αγκώνα του τον 20χρονο φόργουορντ των Πίστονς. Ο King James φαίνεται να του ζητά συγγνώμη, ωστόσο ο Στιούαρτ με το αίμα να τρέχει πάνω στο πρόσωπο του, εξαγριώνεται και κινείται εναντίον του Τζέιμς.

Isaiah Stewart running after LeBron pic.twitter.com/wb23SyWYle November 22, 2021

Η κατάσταση ξέφυγε καθώς ενεπλάκησαν και άλλοι παίκτες και χρειάστηκε αρκετή ώρα ώστε να αποχωρήσει μαινόμενος ο Στιούαρτ. Προηγούμενος είχε διασχίσει σχεδόν όλο το παρκέ ώστε να... πετύχει τον ΛεΜπρόν, παρότι δέκα και πλέον άτομα προσπαθούσαν να τον σταματήσουν.

Some NBA cats go on fake, "Hold me back! Hold me back!" acts when the smoke hits the air. Isaiah Stewart was trucking cats like Billy Sims or Earl Campbell to get to LeBron. pic.twitter.com/kAGNBRMkxe — Michael Lee (@MrMichaelLee) November 22, 2021

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που αποβάλλεται στην καριέρα του ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενώ ο συγκεκριμένος καυγάς ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν. τα τελευταία χρόνια όλο και σπανιότερα γίνονται συρράξεις στα παρκέ του ΝΒΑ καθώς έχει αυστηροποιηθεί το πειθαρχικό πλαίσιο μετά τα... ιστορικά γεγονότα στο Πίστονς-Πέισερς που άλλαξε τη θεώρηση της λίγκας για τους καυγάδες που λέρωναν το όνομα του ΝΒΑ.

LeBron would have flopped into the stands if he got hit the way he hit Stewart. Give that man at least a 3 game suspension. pic.twitter.com/dfa26xviax — Shane Miller (@ASK_Shane_27) November 22, 2021