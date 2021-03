ΔΙΕΘΝΗ

Αν και η εξαφάνιση αεροσκαφών, πολλώ δε μάλλον χωρίς ίχνη, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, υπάρχουν μέχρι και σήμερα περιπτώσεις πτήσεων, που «χάθηκαν στον άερα» και κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι συνέβη.

Τα μυστήρια ξεκινούν από την πρώτη γυναίκα πιλότο, Αμέλια Έρχαρτ και φτάνουν φυσικά μέχρι την πτήση ΜΗ370 των Μαλαισιανών αερογραμμών.

Πτήση ΜΗ370

Η πτήση ΜΗ370 των Μαλαισιανών Αερογραμμών ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου 2014 από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 227 επιβάτες από 15 χώρες, καθώς και 12 μέλη πληρώματος.

Το αεροσκάφος χάθηκε ξαφνικά από τα ραντάρ και έπειτα από μήνες άκαρπων ερευνών οι ειδικοί κατέληξαν ότι το Boeing 777 έκανε αναστροφή λιγότερο από μία ώρα μετά την απογείωση και έπειτα βυθίστηκε στον Ινδικό Ωκεανό.

Η έρευνα για το χαμένο αεροσκάφος ήταν η πιο ακριβή στην ιστορία των αεροπορικών δυστυχημάτων αλλά το μόνο που κατάφεραν να βρουν είναι κάποια κομμάτια από τα συντρίμμια του.

Συντρίμμια στον ωκεανό που εικάζεται ότι ανήκουν στην ΜΗ370

Οι θεωρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι ουκ ολίγες σε αυτή την περίπτωση: ο πιλότος έριξε σκόπιμα το αεροπλάνο, έπεσε η ατμοσφαιρική πίεση στην καμπίνα αφήνοντας το πλήρωμα αναίσθητο, έπιασε φωτιά από μπαταρίες λιθίου ή χτυπήθηκε το αεροσκάφος από κεραυνό. And the story goes on...

Ειπώθηκε επίσης ότι το Boeing 777 καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής άσκησης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ταϊλάνδης και έγινε αεροπειρατεία.

Πτήση 19

Το Τρίγωνο των Βερμούδων έχει από καιρό συνδεθεί με μυστηριώδεις εξαφανίσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του USS Cyclops, ενός αμερικανικού πλοίου που εξαφανίστηκε το 1918 με 306 άτομα πλήρωμα.

Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 1945, πέντε Αμερικανοί στρατιώτες εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς πάνω από τον Ατλαντικό κοντά στις Βερμούδες, ενώ βρίσκονταν σε μια εκπαιδευτική αποστολή ρουτίνας.

Ένα αεροσκάφος διάσωσης που στάλθηκε για να τους βρει δεν επέστρεψε ποτέ. Συνολικά χάθηκαν 27 ζωές.

Το Τρίγωνο των Βερμούδων στον χάρτη

Μια θεωρία είναι ότι ο υπολοχαγός Τσαρλς Τέιλορ, ο οποίος ήταν ο πιλότος της πτήσης 19, αποπροσανατολίστηκε και οδήγησε τα αεροπλάνα στη θάλασσα όπου έπεσαν αφού εξαντλήθηκαν τα καύσιμα.

Συντρίμμια των αεροσκαφών δεν βρέθηκαν ποτέ και η επίσημη έρευνα δεν κατάφερε να εξηγήσει γιατί ο Τέιλορ θα μπορούσε να αποπροσανατολιστεί σε τέτοιο βαθμό.

Έκτοτε, μια σειρά θεωριών ήρθαν στο φως, που περιλαμβάνουν από μαγνητικές ανωμαλίες μέχρι ότι τα πληρώματα... απήχθησαν από την πτήση 370!

Πτήση 739

Το 1962, στα πρώτα στάδια του πολέμου του Βιετνάμ, η πτήση 739 των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (Flying Tiger), εξαφανίστηκε πάνω από την τάφρο των Μαριανών, μια φαινομενικά απύθμενη άβυσσο στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ κατευθυνόταν από το Γκουάμ στις Φιλιππίνες.

Flying Tiger Line

Υπήρχαν 107 άτομα στο αεροσκάφος ως επί το πλείστον στρατιωτικοί που είχαν εκπαιδευτεί στη ζούγκλα.

Οκτώ λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος έστειλε τη θέση του αεροσκάφους όπως συνηθίζεται. Η επόμενη αναφορά έπρεπε να σταλεί λίγο περισσότερο από μία ώρα αργότερα, αλλά δεν ήρθε ποτέ ενώ το αεροπλάνο δεν εξέπεμψε ποτέ σήμα κινδύνου.

Παρά την εξονυχιστική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 1.300 άτομα, 48 αεροσκάφη και οκτώ πλοία, τα οποία «σάρωσαν» περίπου 144.000 τετραγωνικά μίλια, δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα. Το μόνο στοιχείο ήταν μια αναφορά περί μιας φερόμενης έκρηξης κατά την πτήση, από το πλήρωμα ενός δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν στη διαδρομή του αεροσκάφους.

Αμέλια Έρχαρτ

Η Αμέλια Έρχαρτ ήταν η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Στις 2 Ιουλίου 1937, η Αμέλια Έρχαρτ και ο πλοηγός της Φρεντ Νούναν εξαφανίστηκαν πάνω από το νησί Χάουλαντ στον Ειρηνικό Ωκεανό ενώ επιχειρούσαν να πετάξουν κάνοντας τον γύρο του κόσμου.

Αμέλια Έρχαρτ - Φρεντ Νούναν

Παρόλο που δεν βρέθηκαν ποτέ συντρίμμια του αεροσκάφους τους, η πιο δημοφιλής θεωρία είναι ότι έπεσαν στον ωκεανό.

Ειδικοί έχουν υποστηρίξει επίσης ότι το ζευγάρι έμεινε από καύσιμα, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε σε έναν ύφαλο όπου πέρασαν τη ζωή τους σαν ναυαγοί! Δεν βρέθηκαν όμως ρούχα ή ο,τιδήποτε άλλο που θα ενίσχυε αυτή τη θεωρία.

Ένα άλλο σενάριο είναι ότι η Έρχαρτ ήταν κατάσκοπος που δέχθηκε πυρά και συνελήφθη από τους Ιάπωνες, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι σκηνοθέτησε το θάνατό της, άλλαξε το όνομά της και μετακόμισε στο Νιου Τζέρσεϋ.

Πηγή: Daily Star

Διαβάστε ακόμα

To κυνήγι μαγισσών δεν τελείωσε τον Μεσαίωνα - Αυτές είναι οι χώρες όπου συνεχίζεται και σήμερα

Ο Σαρκοζί δεν είναι ο μόνος: Ποιοι ευρωπαίοι πολιτικοί βρέθηκαν στο... σκαμνί