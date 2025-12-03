Αυτές είναι οι 10 αγαπημένες ταινίες του 21ου αιώνα, για τον Κουέντιν Ταραντίνο - Δεν βρίσκαμε πάνω από δύο

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε την προσωπική του λίστα με τις κορυφαίες ταινίες του 21ου αιώνα, με το πολεμικό έπος Black Hawk Down του Ρίντλεϊ Σκοτ να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Ο 62χρονος σκηνοθέτης μίλησε στο podcast του Μπρετ Ίστον Έλις, εξηγώντας γιατί θεωρεί το φιλμ του 2001 «το καλύτερο του αιώνα μέχρι στιγμής».

Ο Ταραντίνο είπε ότι αρχικά είχε εκτιμήσει το Black Hawk Down, αλλά όχι όσο του άξιζε. «Ήταν τόσο έντονο που δεν λειτουργούσε για μένα. Μετά το ξαναείδα μερικές φορές και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα», σημείωσε.

Χαρακτήρισε τη σκηνοθεσία του Σκοτ «εξαιρετική», επισημαίνοντας ότι η ταινία διατηρεί αμείωτη ένταση για σχεδόν τρεις ώρες. «Την είδα πρόσφατα και η καρδιά μου χτυπούσε σε όλη τη διάρκεια. Δεν με άφησε ούτε δευτερόλεπτο».

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Τζος Χάρτνετ, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Έρικ Μπάνα, χάρισε στον Σκοτ δύο Όσκαρ (Μοντάζ και Ήχος) και ανέδειξε τότε νέους ηθοποιούς όπως οι Τομ Χάρντι και Ορλάντο Μπλουμ.

Στη δεύτερη θέση ο σκηνοθέτης έβαλε το Toy Story 3, το οποίο χαρακτήρισε «σχεδόν τέλεια ταινία». «Τα τελευταία πέντε λεπτά μου ξερίζωσαν την καρδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Στο νούμερο 3 ήταν το Lost in Translation της Sofia Coppola, το οποίο ακολούθησε μια ακόμα ταινία του Noal, το Dunkirk. Για το Dunkirk, ο Ταραντίνο παραδέχτηκε ότι δεν το είχε αγαπήσει με την πρώτη θέαση. «Ήταν τόσο συγκλονιστικό που δεν ήξερα τι είδα. Μετά τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη φορά, με συνεπήρε πλήρως», είπε.

Η δεκάδα του Ταραντίνο

1. Black Hawk Down (2001) - Ridley Scott

2. Toy Story 3 (2010) - Lee Unkrich

3. Lost in Translation (2003) - Sofia Coppola

4. Dunkirk (2017) - Christopher Nolan

5. There Will Be Blood (2007) - Paul Thomas Anderson

6. Zodiac (2007) - David Fincher

7. Unstoppable (2010) - Tony Scott

8. Mad Max: Fury Road (2015) - George Miller

9. Shaun of the Dead (2004) - Edgar Wright

10. Midnight in Paris (2011) - Woody Allen