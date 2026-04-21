Ιράν: «Δεν θα αποδεχτούμε να διαπραγματευόμαστε υπό απειλή»

Το Ιράν είναι έτοιμο να ρίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» αν ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, προειδοποίησε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δυο ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Δεν θα αποδεχτούμε να διαπραγματευόμαστε υπό απειλή και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε ο κ. Γαλιμπάφ μέσω X.

Νωρίτερα χθες, έγινε γνωστό οτι το Ιράν επανεξετάζει την απόσυρσή του από τον προτεινόμενο δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η πηγή εξήρε τις «θετικές» προσπάθειες του Πακιστάν να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Αυτό θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή της χώρας στον επόμενο γύρο συνομιλιών, με την Τεχεράνη να «εξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες», ανέφερε ο αξιωματούχος, ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.