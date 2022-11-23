Καλάθι του νοικοκυριού: Μειώσεις 18,1% στις λίστες των σούπερ μάρκετ - Τα νέα προϊόντα της εβδομάδας

Καλάθι του νοικοκυριού: Μειώσεις 18,1% στις λίστες των σούπερ μάρκετ - Τα νέα προϊόντα
Τα σούπερ μάρκετ ενημέρωσαν τη λίστα στους με τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει το καλάθι του νοικοκυριού για μία εβδομάδα από σήμερα - Πτώση των τιμών σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες, ποιες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μειώσεις
Τους νέους τιμοκαταλόγους και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις λίστες για το καλάθι του νοικοκυριού που θα ισχύει από σήμερα και για μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης η σύγκριση με τις τιμές της περασμένης εβδομάδας δείχνει μείωση στο συνολικό κόστος του καλαθιού που προτείνουν οι αλυσίδες που φτάνει ως το 18,1%. Οπως σημειώνεται, από το σύνολο 816 προϊόντων στο «καλάθι του νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα στα 167, ποσοστό 20,5%, η τιμή μειώθηκε, στα 589, ποσοστό 72,1% η τιμή παρέμεινε σταθερή και μόλις σε 60, ποσοστό 7,3%, η τιμή αυξήθηκε ελαφρά στις περισσότερες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος του «καλαθιού του νοικοκυριού» είναι αισθητά μειωμένο στη συντριπτική πλειονότητα των σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη μείωση –18,1% στην αλυσίδα Mymarket.
Διαβάστε ακόμη: Αδωνις Γεωργιάδης για «καλάθι του νοικοκυριού»: «Ολες οι αλυσίδες έχουν μείωση στις τιμές» (λίστα)
Σε νέες μειώσεις έως -18,1% προχώρησαν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο «καλάθι του νοικοκυριού» για την 4η εβδομάδα (23-29/11/2022)https://t.co/kJxvO7PTUw pic.twitter.com/HwXhrSi8mA— Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (@MinDevGR) November 23, 2022
Τις μειώσεις αυτές είχε επισημάνει νωρίτερα και ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις γεωργιάδης όταν σε μήνυμά του στα social media είχε αναφέρει πως: «Black Friday αυτή την εβδομάδα και από ότι φαίνεται ξεκίνησε με τις νέες τιμές στο «Καλάθι του Νοικοκυριού». Η πρώτη αποτίμηση των νέων τιμών δείχνει ότι από τα 816 προϊόντα, 60 έχουν αύξηση και 167 μείωση ενώ 589 παραμένουν τα ίδια. Το σημαντικότερο: όλες οι αλυσίδες έχουν μείωση»
Black Friday αυτή την εβδομάδα και από ότι φαίνεται ξεκίνησε με τις νέες τιμές στο «Καλάθι του Νοικοκυριού». Η πρώτη αποτίμηση των νέων τιμών δείχνει ότι από τα 816 προιόντα 60 έχουν αύξηση και 167 μείωση ενώ 589 παραμένουν τα ίδια. Το σημαντικότερο ΟΛΕΣ οι αλυσίδες έχουν μείωση pic.twitter.com/OK7Eun5JxF— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 23, 2022
Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού, ανά σούπερ μάρκετ
- ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 500GR 0.76€/τεμ.
ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ 1.29€/τεμ.
ΚΑΤΣΕΛΗΣ Δ/ΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.
ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350ΓΡ ΚΤΨ 0.77€/τεμ.
ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ 1.06€/τεμ.
ΠΑΠΑΔ ΦΡΥΓ ΣΤΑΡ 4Χ127.5Γ ΔΩΡ 1 ΠΑΚ 1.26€/τεμ.
AB SPAGHETTI N6 500GR 0.62€/τεμ.
ΑΒ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 5.53€/τεμ.
AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 2.99€/τεμ.
ΑΒ ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 160ΓΡ 0.98€/τεμ.
ΑΒ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 300/500Γ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5.20€/τεμ.
AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 1.12€/τεμ.
ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT 1.12€/τεμ.
AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΠΛΗΡΕΣ 400G 0.86€/τεμ.
AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.
ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM 3.98€/τεμ.
GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ 1.59€/τεμ.
GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR 1.96€/τεμ.
365 PASSATA ΤΟΜΑΤΑ 500GR 0.48€/τεμ.
AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR 3.29€/τεμ.
AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G 2.35€/τεμ.
SUPER FRESCO ΜΑΡΓΑΡ.ΚΛΑΣΙΚΟ 200G 0.75€/τεμ.
ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ 5.55€/τεμ.
FYTEL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1ΛΤ 2.55€/τεμ.
CAROLINA ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L 2.55€/τεμ.
365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG 1.65€/τεμ.
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG 1.15€/τεμ.
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG 1.15€/τεμ.
NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20) 5.57€/τεμ.
ALMIRON 1+ GROWING UP 1LT 2.08€/τεμ.
ALMIRON GROWING UP 2+ 1LT 2.08€/τεμ.
ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR 0.98€/τεμ.
AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR. 2.37€/τεμ.
JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250G 0.65E 4.93€/τεμ.
AB ΧΑΜΟΜΗΛΙ 50 GR ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 0.91€/τεμ.
ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR 0.84€/τεμ.
ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 0.98€/τεμ.
AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT 0.75€/τεμ.
NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML 1.36€/τεμ.
ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ 6.75€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML 0.95€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML 0.95€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML 0.95€/τεμ.
ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML 0.98€/τεμ.
ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ML 0.98€/τεμ.
ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR 2.65€/τεμ.
ORALB ΟΔ/ΜΑ 1 2 3 75ML 0.98€/τεμ.
365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY 2.99€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T. 1.35€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T. 1.35€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36 1.85€/τεμ.
CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T. 1.35€/τεμ.
CARE TAMPON CONT REGULAR 32T 2.66€/τεμ.
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600ML 2.98€/τεμ.
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML 2.98€/τεμ.
365 ΣΑΠΟΥΝΙ 3X125ΓΡ. 1.05€/τεμ.
SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T 7.99€/τεμ.
SANI PANTS N3 LARGE 10+4T 9.99€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO.N5 11 16 KG 44T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T 10.35€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T 10.32€/τεμ.
CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM 2.42€/τεμ.
CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM 2.42€/τεμ.
SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΑΛΟΗ 500ML 2.88€/τεμ.
SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML 2.88€/τεμ.
365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ 1.59€/τεμ.
365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ 0.60€/τεμ.
AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0.94€/τεμ.
- ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ 0.76€/τεμ.
ΑΡΤ/ΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΜΙΝΙ 340G 0.78€/τεμ.
ΑΡΤ/ΜΑ ΚΑΤΣΕΛ.ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤΕΣ 500gr 1.68€/τεμ.
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ 1.26€/τεμ.
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ Ε/Ζ 5.35€/τεμ.
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ 5.35€/τεμ.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛ.ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ 2.95€/τεμ.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝ Ε/Ζ 2.95€/τεμ.
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΤΟΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.98€/τεμ.
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ 1.2€/τεμ.
ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 5.9€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G * 0.84€/τεμ.
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G * 0.84€/τεμ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔ ΜΑΡΑΤΑ 3.9% ΕΛΛ.3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ 4.08€/τεμ.
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 7.9€/τεμ.
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ 2.77€/τεμ.
ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 300G 2.94€/τεμ.
ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G 0.48€/τεμ.
ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ 1.76€/τεμ.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73ΓΡ 6Τ 1.76€/τεμ.
ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G 0.75€/τεμ.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT 5.55€/τεμ.
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT 2.95€/τεμ.
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ 1.45€/τεμ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.SUGARTIA 1K EE 1.15€/τεμ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E 1.15€/τεμ.
ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40) 2.5€/τεμ.
ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 1+ 1L 1.93€/τεμ.
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ BONORA 194ΓΡ 1.95€/τεμ.
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ BONORA 100ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΟΝΟRA ΚΛΑΣΣ 250ΓΡ 3.65€/τεμ.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ FINO ΦΑΚ.10Χ0.8G 0.64€/τεμ.
KAKAO BONORA 125ΓΡ 0.84€/τεμ.
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500Γ1.15€/τεμ.
ΧΥΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣ.1L 0.99€/τεμ.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML 0.7€/τεμ.
DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ 1.85€/τεμ.
DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ 3.55€/τεμ.
ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ DROLIO ULT LEMON 1250ML 0.94€/τεμ.
AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML 1.16€/τεμ.
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ 2.65€/τεμ.
ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0.30) 1.05€/τεμ.
ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G 2.78€/τεμ.
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ 2.59€/τεμ.
ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ. 3.24€/τεμ.
PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML 3.23€/τεμ.
ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE LILLY & LIME 125ΓΡ 0.38€/τεμ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ. 7.56€/τεμ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ 7.56€/τεμ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ 7.56€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ 10.88€/τεμ.
ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ 2.48€/τεμ.
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ&ΣΑΜΠ.SETTE BABY ANTΛ.500ML 1.9€/τεμ.
ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ 0.64€/τεμ.
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ 0.6€/τεμ.
ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG 0.94€/τεμ.
- LIDL
Επιλογής Ρύζι γλασέ 2kg 2.59€/τεμ.
Χρυσός Μύλος Ψωμί για τοστ σταρένιο 680g 1.29€/τεμ.
Αρτος σύμμεικτος 800g 1.39€/τεμ.
Χρυσός Μύλος Φρυγανιές σίτου 4x125g 1.19€/τεμ.
Combino Ζυμαρικά Spaghetti 1kg 1.22€/τεμ.
Τηγανιά χοιρινή 500g 2.75€/τεμ.
Φτερούγες κοτόπουλου Ελλάδας 800g 2.15€/τεμ.
Αγροικία Παριζάκι γίγας 1000g 3.35€/τεμ.
Ocean Sea Μπακαλιάρος ολόκληρος χωρίς κεφάλι το κιλό 4.95€/τεμ.
ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες 1l 1.11€/τεμ.
ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 1.5% ελαφρύ 1l 1.11€/τεμ.
Milbona Γάλα ελαφρύ 4% λιπαρά συμπυκνωμένο 410g 0.84€/τεμ.
Γάλπο Γιαούρτι αγελάδος 3.9% 3x200g 1.35€/τεμ.
ΓΑΛΠΟ Γιαούρτι αγελάδος 2% 3x200g 1.35€/τεμ.
Φέτα Π.Ο.Π. 1kg 9.49€/τεμ.
Milbona Gouda σε φέτες 400g 3.19€/τεμ.
Milbona Gouda light Maasdam light κλασική/ωρίμανσης 200g 2.25€/τεμ.
Pummaro Πασσάτα 500g 0.75€/τεμ.
Φρέσκα αυγά M 12 τεμ. 2.35€/τεμ.
Vita D'or Μαργαρίνη φυτική 72% λιπαρά 250g 0.75€/τεμ.
Εύ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1l 5.55€/τεμ.
Sanola Ηλιέλαιο 1l 3.30€/τεμ.
Vegeterra Φασολάκια πλατιά 1000g 1.59€/τεμ.
Diamant Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 1kg 1.15€/τεμ.
Sanilac 2 Γάλα για βρέφη 400g 9.96€/τεμ.
Δέλτα Advance γάλα 1l 2.10€/τεμ.
Bellarom Ελληνικός καφές κλασικός 340g 3.29€/τεμ.
Bellarom Στιγμιαίος καφές Classic 200g 4.09€/τεμ.
Bellarom Καφές φίλτρου Strong 500g 5.89€/τεμ.
Lord Nelson Τσάι χαμομήλι σε φακελάκια 25x1.5g 0.89€/τεμ.
Belbake Κακάο σκόνη 250g 1.65€/τεμ.
Επιλογής Φακές ψιλές 1kg 1.95€/τεμ.
Eviva Χυμός πορτοκάλι 100% 1l 0.69€/τεμ.
Κρεμοσάπουνο ανταλλακτικό Pure Fresh Almond Sea Breeze 1l 0.99€/τεμ.
Maxitrat Απορρυπαντικό ρούχων υγρό 40 πλύσεις 2.2l 3.69€/τεμ.
W5 Χλωροκαθαρ/κό παχύρρευστο Fresh/Πεύκο 1250ml 0.94€/τεμ.
W5 Υγρό πιάτων Perle/Original συμπυκνωμένο 500ml 0.95€/τεμ.
Floralys Χαρτί κουζίνας 2πλα φύλλα 800g 2.65€/τεμ.
Dentalux Οδοντόκρεμα Complex 3 Herbal / Mint 125ml 0.99€/τεμ.
Floralys Χαρτί υγείας 2πλα φύλλα 840g 3.19€/τεμ.
Siempre ultra Σερβιέτες Aloe Vera 20 τεμ. 1.15€/τεμ.
O.B. Normal Super 16 κομ. 3.23€/τεμ.
Cien Σαμπουάν Color Repair Fabulous Oils 700ml 2.29€/τεμ.
Cien Σαπούνι Μασσαλίας 4x125g 1.49€/τεμ.
Siempre Πάνες ακράτειας Μ No.2 14 τεμ. 6.79€/τεμ.
Lupilu Πάνες Mini 42 τεμ. 4.99€/τεμ.
Lupilu Μωρομάντηλα 80 τεμ. 1.15€/τεμ.
Lupilu Παιδικό σαμπουάν φυσικό εκχύλισμα χαμομηλιού 750ml 1.99€/τεμ.
Bellosan Πλήρης ζωοτροφή για σκύλους 415g 0.65€/τεμ.
Τροφή για γάτες 2kg 3.29€/τεμ.
Χρυσός Μύλος Αλεύρι γ. όλες τις χρήσεις τύπου 70% 1kg 0.94€/τεμ.
- Μασούτης
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ 1.50€/τεμ.
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ 1.48€/τεμ.
ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ 127.5ΓΡ 3+1Δ 1.24€/τεμ.
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.
ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.70€/τεμ.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΩΠΟ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ 65%-70% ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΩΠΟ ΧΑΡΜΑ ΧΥΜΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.95€/τεμ.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΒΛΑΧΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ XYMΑ 2.95€/τεμ.
ΠΑΡΙΖΑ MR GRAND ΧΥΜΑ 3.90€/τεμ.
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦ SHRINK 7ΘΑΛΑΣ ΚΤΨ ΣΥΣΚ ΜΒ 5.90€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΛΕΥΚΟ ΣΕΡΓΑΛ 3.5% 1ΛΙΤ 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3.5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ 1.28€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ 1.28€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΛΕΥΚΟ ΣΕΡΓΑΛ 1.5% 1ΛΙΤ 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ MR GRAND 7.5%ΛΙΠ 170ΓΡ 0.55€/τεμ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛ ΜΕΒΓΑΛ 3.85% 200ΓΡ 2+1ΔΩΡΟ 1.58€/τεμ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛ ΜΕΒΓΑΛ 2% 200ΓΡ 2+1ΔΩΡΟ 1.72€/τεμ.
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟ ΧΥΜΑ EUROFOOD 9.47€/τεμ.
ΓΚΟΥΝΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ROYAL ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ 7.90€/τεμ.
GOUDA ΦΕΤΕΣ LIGHT MR GRAND 200ΓΡ 2.18€/τεμ.
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 500ΓΡ 0.39€/τεμ.
ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΦΡ ΚΑΛΗΜΕΡΑ EXT 63-72Γ 1.67€/τεμ.
ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΑΠΛΑ Μ 53-63ΓΡ ΣΥΣΚ/ΝΑ 1.67€/τεμ.
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FAST 250ΓΡ 0.97€/τεμ.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ MR GRAND 1L 5.55€/τεμ.
ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L 2.95€/τεμ.
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ MR GRAND 1000ΓΡ 1.52€/τεμ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ 1.15€/τεμ.
NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ Χ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250ΓΡ 1.66€/τεμ.
ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L 1.77€/τεμ.
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ 96ΓΡ 1.52€/τεμ.
ΚΑΦΕΣ JACOBS GOLD ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 95ΓΡ 3.49€/τεμ.
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ 3.65€/τεμ.
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