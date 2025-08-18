ΑΑΔΕ: «Άκυρο» σε 8.000 αιτήσεις για γονικές παροχές - Πρόστιμα για ανακριβή δήλωση

Περισσότερες από 8.000 δηλώσεις γονικών παροχών και δωρεών ακυρώθηκαν από την Εφορία, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν περιπτώσεις με δηλώσεις που δεν συνοδεύονταν από επαρκή τεκμηρίωση της προέλευσης των χρημάτων.

Ακόμα, εντοπίστηκαν ασυμφωνίες μεταξύ των δηλωθέντων ποσών και των τραπεζικών κινήσεων.

Χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί τρίτων προσώπων για μεταφορές χρημάτων, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τη φορολογική νομοθεσία.

Η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τα εργαλεία διασταύρωσης στοιχείων και την ψηφιακή πλατφόρμα «myProperty», εντόπισε τις ασυμβατότητες και προχώρησε σε ακυρώσεις, επιβολή προστίμων και αναδρομικούς φόρους.

Οι φορολογούμενοι που εμπλέκονται στις ακυρωμένες δηλώσεις καλούνται τώρα να πληρώσουν κι άλλους πρόσθετους φόρους δωρεάς ή γονικής παροχής που συνοδεύονται με προσαυξήσεις λόγω καθυστέρησης.

Επίσης, έρχονται αντιμέτωποι και με πρόστιμα για ανακριβή δήλωση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι μεταβιβάσεις ακινήτων έχουν «παγώσει», προκαλώντας καθυστερήσεις σε αγοραπωλησίες και κληρονομικές διαδικασίες.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολίτες και φοροτεχνικούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για «υπερβολική αυστηρότητα» και «έλλειψη σαφών οδηγιών» από την ΑΑΔΕ.

Πολλοί ζητούν διευκρινίσεις για το τι ακριβώς θεωρείται «τεκμηριωμένη» δωρεά και πώς μπορούν να προστατευθούν από μελλοντικές ακυρώσεις.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέχουν να πραγματοποιούνται όλες οι μεταφορές χρημάτων αποκλειστικά μέσω λογαριασμών των εμπλεκόμενων προσώπων και να φυλάσσονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (τραπεζικά εμβάσματα, συμφωνητικά, δηλώσεις).

Η ΑΑΔΕ έχει ξεκαθαρίσει πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, στο πλαίσιο της προσπάθειας για πάταξη της φοροδιαφυγής και διασφάλιση της διαφάνειας στις μεταβιβάσεις περιουσίας.