ΑΑΔΕ: «Ανοίγει» ο φορολογικός έλεγχος σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και ξένες τράπεζες

Ενισχύεται και επεκτείνεται ο μηχανισμός ελέγχου προσαύξησης περιουσίας BANCAPP της ΑΑΔΕ, προκειμένου να λαμβάνει τραπεζικά δεδομένα φορολογουμένων όχι μόνο από τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, ή και από ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Με νέα απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.1041/2026) τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος και διευρύνεται ο κύκλος των φορέων που υποχρεούνται να διαβιβάζουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Η αλλαγή αφορά στα «Υπόχρεα Πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP. Με την νέα απόφαση, εκτός από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, στο σύστημα εντάσσονται ρητά και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, καθώς και ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» (ιδρύματα πληρωμών του ν. 4537/2018 και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011) εφόσον (α) δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και (β) είναι καταχωρημένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση, για κάθε αίτημα ελέγχου που υποβάλλεται μέσω του BANCAPP, η ΑΑΔΕ λαμβάνει απάντηση από όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Δηλαδή, η απάντηση είναι υποχρεωτική και καθολική, καλύπτοντας το σύνολο των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης.