ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων

Τέθηκε σήμερα σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025, κατ' εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/128.

Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, πραγματοποιείται η επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Η ψηφιακή εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση transpay.aade.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

- Τηλεφωνικά, στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00.

- Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.