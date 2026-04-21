ΑΑΔΕ: Μεγαλοστέλεχος, ασφαλιστής και κομμώτρια οι «ολυμπιονίκες» της φοροδιαφυγής - Τα ποσά που έκρυβαν

Περισσότερα από 11.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις εντοπίστηκαν για φοροδιαφυγή το 2025, σύμφωνα με τον απολογισμό της ΑΑΔΕ, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη έκταση του φαινομένου στην ελληνική οικονομία.

Η παραβατικότητα αγγίζει το 30% των ελέγχων, δηλαδή περίπου 3 στις 10 περιπτώσεις οδηγούν σε διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν περίπου 48.000 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 180.000 φορολογικές παραβάσεις.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τα αυξημένα δημοσιονομικά έσοδα, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπερπλεονάσματος.

ΑΑΔΕ - Οι «ολυμπιονίκες» της φοροδιαφυγής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και χαρακτηριστικές περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που εντόπισε η ΑΑΔΕ:

Ασφαλιστής δεν δήλωσε 500.000 ευρώ

δεν δήλωσε 500.000 ευρώ Ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου απέκρυψε 470.000 ευρώ

Τα ευρήματα του απολογισμού αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος και ενισχύουν την ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς η φοροδιαφυγή παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της οικονομίας.

ΑΑΔΕ - Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα

Συνεργεία οχημάτων (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) : 61%, δηλαδή σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις εμφανίζουν παραβάσεις

: 61%, δηλαδή σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις εμφανίζουν παραβάσεις Υπηρεσίες υγείας : 54%

: 54% Εστίαση: 32,4%

Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε άλλους τομείς της οικονομίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη διάχυση του προβλήματος. Σε γεωγραφικό επίπεδο, η υψηλότερη παραβατικότητα εντοπίζεται στη Δυτική Ελλάδα με 39,9%, ακολουθούμενη από:

Πελοπόννησο : 39,6%

: 39,6% Θεσσαλία: 38,2%

Οι συγκεκριμένες περιφέρειες καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων.