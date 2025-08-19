ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι στις επιστροφές φόρου – Ποιες επιχειρήσεις κινδυνεύουν

Μετά από όσα συνέβησαν με τις εικονικές επιστροφές φόρων από κύκλωμα που κόστισε στο ελληνικό δημόσιο περί τα 13,4 εκατ. ευρώ, η ΑΑΔΕ, ξεκινά νέο γύρο ελέγχων, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις που εισέπραξαν μεγάλες επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το Insider.gr, ο πρώτος γύρος των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχουν ξεχωρίσει υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές.

Θα ακολουθήσει νέος γύρος διασταυρώσεων με την αξιοποίηση όλου του ψηφιακού «οπλοστασίου» της ΑΑΔΕ: Στοιχεία από Mydata, ηλεκτρονικά τιμολόγιο, αποδείξεις και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται πως για το 2024 περισσότερες από 26.000 δηλώσεις νομικών προσώπων ήταν πιστωτικές, με αιτήματα συνολικού ύψους 1,13 δισ. ευρώ και μέσο ποσό πάνω από 43.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η φορολογική αρχή έχει εντοπίσει σοβαρές αναντιστοιχίες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δηλώσεις με δυσανάλογα υψηλές επιστροφές σε σχέση με τον κύκλο εργασιών, σε τροποποιητικές δηλώσεις που εγείρουν υποψίες, αλλά και σε εταιρείες με «βαρύ» φορολογικό παρελθόν.

Προσοχή δίνεται και στις επιστροφές ΦΠΑ με τους ελεγκτές να εξετάζουν αιτήματα για υπέρογκα ποσά, αποκλίσεις από τα δηλωθέντα εισοδήματα και επαναλαμβανόμενες αιτήσεις από ίδιες επιχειρήσεις, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και οι νεοσύστατες ή εποχικές εταιρίες που εκμεταλλεύονταν το τρίμηνο καθεστώς ΦΠΑ.

Ο στόχος της ΑΑΔΕ για το 2025 είναι να πραγματοποιηθούν 4.200 στοχευμένοι έλεγχοι ΦΠΑ και 1.500 στοχευμένοι έλεγχοι για επιστροφές φόρου εισοδήματος, καθώς ο επιπλέον έλεγχος μειώνει την απώλεια εσόδων για το δημόσιο, ενώ προωθεί και τη φορολογική δικαιοσύνη.

Την ίδια στιγμή, δημιουργείται λίστα με τις συνεπείς επιχειρήσεις που διαθέτουν άψογη φορολογική εικόνα.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα λαμβάνουν άμεσα και αυτόματα τις επιστροφές που τους αναλογούν.