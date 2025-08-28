Αγωνία για φορο-εκκρεμότητες: Ποιοι πρέπει να τρέξουν για δηλώσεις μέχρι τις 31/12

Σε τροχιά υποχρεώσεων με την εφορία εξακολουθούν να είναι χιλιάδες φορολογούμενοι, παρόλο που η αυλαία των φετινών φορολογικών δηλώσεων να έχει πέσει από τον προηγούμενο μήνα.

Όπως γράφει το insider, μέχρι το τέλος του 2025 θα πρέπει να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που αφορούν αναδρομικά, κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις αποβιωσάντων και κατοίκων εξωτερικού, ενώ όσοι αμελήσουν να υποβάλουν τις απαιτούμενες δηλώσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Οι εκκρεμότητες

Ειδικότερα, οι φορο-λογαριασμοί που θα πρέπει να καλύψουν το επόμενο διάστημα αφορούν:

1. Αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2024 αναδρομικά ποσά, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2020 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2021. Στη συνέχεια επιλέγετε «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά υποβάλετε οριστικά την δήλωση εμπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό και ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 είτε σε έως 24 δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης. Ωστόσο, οι συνταξιούχοι έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να απλώσουν την οφειλή τους σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην εφορία. Σημειώνεται ότι στις τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά ποσά και υποβάλλονται μέχρι το τέλος του έτους δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

2. Κάλυψη τεκμηρίων με γονικές παροχές. Όσοι θέλουν να «σβήσουν» τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, μπορούν να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Για να αναγνωριστούν, ωστόσο, οι σχετικές δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν στην εφορία έως το τέλος του 2025.

3. Δηλώσεις από κληρονόμους. Οι κληρονόμοι όσων φορολογούμενων απεβίωσαν το 2025 οφείλουν να υποβάλουν τις δηλώσεις εισοδήματος για τα ποσά που αποκτήθηκαν μέσα στο 2024 μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Προϋπόθεση είναι να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με τον θάνατο και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων.

4. Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού. Όσοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία εκτός Ελλάδας το προηγούμενο έτος, υποχρεούνται να καταθέσουν δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.