Μενού

Αγρότες: Ανοίγει και πάλι το ΟΣΔΕ - Η διορία για διορθώσεις στην Αίτηση Ενίσχυσης

Σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική απόφαση από την ΑΑΔΕ.

Reader symbol
Newsroom
Τα κεντρικά κτίρια της ΑΑΔΕ
Τα κεντρικά κτίρια της ΑΑΔΕ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Από τις 9 έως και τις 27 Φεβρουαρίου 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει ξανά το ΟΣΔΕ στους αγρότες για διορθώσεις σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024 και 2025.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρόκειται για λάθη, όπως:

  • στο καθεστώς προέλευσης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ), ιδιόκτητης ή μισθωμένης,
  • στα στοιχεία μητρώου των αγροτών,
  • στην οικογενειακή κατάσταση,
  • στην καταχώριση παραστατικών.

Οι περιπτώσεις λαθών που μπορούν να διορθωθούν περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, που αναμένεται να εκδοθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ