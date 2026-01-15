Το αγροτικό ρεύμα λειτουργεί και σαν δωρεάν μπαταρία ηλεκτρισμού - Το υπολόγισε κανείς αυτό;

Το ηλεκτρικό ρεύμα στα χωράφια είναι ό,τι ακριβώς και το νερό: πηγή ζωής, μιας και η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών ποτίζει με ηλεκτρικά μοτέρ.
Η συμφωνία που επετεύχθη για την τιμή του αγροτικού ρεύματος (στην ουσία αρδευτικού, μιας και οι άλλες χρήσεις του είναι μικρής σημασίας σαν σύνολο για τον πρωτογενή τομέα) στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα πρέπει να θεωρείται από τους αγρότες μας πολύ ικανοποιητική, αφού πλέον απολαμβάνουν το χαμηλότερο τιμολογιακά ρεύμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
