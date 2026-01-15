Μενού

Το αγροτικό ρεύμα λειτουργεί και σαν δωρεάν μπαταρία ηλεκτρισμού - Το υπολόγισε κανείς αυτό;

Οι 100.000 γεωτρήσεις που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, κινούνται (όσες, δηλαδή, δεν έχουν κομμένο ρεύμα λόγω οφειλών...) στην πλειονότητά τους με ηλεκτρικό ρεύμα. 

χωράφι
Χωράφι
Το ηλεκτρικό ρεύμα στα χωράφια είναι ό,τι ακριβώς και το νερό: πηγή ζωής, μιας και η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών ποτίζει με ηλεκτρικά μοτέρ.

Η συμφωνία που επετεύχθη για την τιμή του αγροτικού ρεύματος (στην ουσία αρδευτικού, μιας και οι άλλες χρήσεις του είναι μικρής σημασίας σαν σύνολο για τον πρωτογενή τομέα) στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα πρέπει να θεωρείται από τους αγρότες μας πολύ ικανοποιητική, αφού πλέον απολαμβάνουν το χαμηλότερο τιμολογιακά ρεύμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

