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Airbnb: Φοροσαφάρι για κρυφά εισοδήματα - Νέος γύρος διασταυρώσεων

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με βάση τα δεδομένα που έχουν αποστείλει οι πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO.

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Στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις που αποκτήθηκαν το 2025, με την ΑΑΔΕ να ετοιμάζει νέο γύρο διασταυρώσεων ο οποίος θα «τρέξει» στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb με στόχο τον εντοπισμό αποκλίσεων στα ποσά που καταγράφηκαν στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με βάση τα δεδομένα που έχουν αποστείλει οι πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO. Τα στοιχεία θα αντιπαραβληθούν με τις Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, αλλά και με τα ποσά που εμφανίστηκαν στις φορολογικές δηλώσεις.

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