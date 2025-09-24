Airbnb: Οι 5 περιοχές που θα δουν επέκταση των περιορισμών - Οι αλλαγές που έρχονται

Σαρωτικές αλλαγές έρχονται για τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων και διαμερισμάτων, κοινώς τα Airbnb, με 5 περιοχές να αναμένουν επέκταση των περιορισμών για τους ιδιοκτήτες.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, οι εξελίξεις έρχονται στο πλαίσιο του ν. 5950 του 2025, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1/10/2025 φέτος. Σχετικά μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου Οικονομίας Διαμερισμού, Θεοδώρα Δήμα, λέγοντας:

«Το 98% όσων έχουν ακίνητα προς ενοικίαση είναι ιδιώτες. Το όριο που ισχύει για μία κράτηση είναι μέχρι 60 ημέρες, στις οποίες θεωρείται βραχυχρόνια μίσθωση, εντός ή εκτός πλατφόρμας».

Airbnb - Οι περιοχές που βλέπουν «σφίξιμο» των περιορισμών

Σύμφωνα με το δελτίο, οι περιοχές που θα δουν επέκταση των περιοσρισμών για τα Airbnb είναι:

Θεσσαλονίκη Σαντορίνη Χανιά Πάρος Χαλκιδική

Όπως αναφέρεται, αυτό που σημαίνουν ουσιαστικά οι περιορισμοί για τις πέντε περιοχές, είναι πως θα μπορέσουν να παραμείνουν υπό καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητα που έχουν λάβει σχετική άδεια πριν την εφαρμογή του νόμου, ενώ έπειτα αυτού, δεν θα μπορούν να ανακηρυχθούν ακίνητα ως καινούργια Airbnb.

«Αυτό το μέτρο έγινε στην Αθήνα εδώ και έναν χρόνο και απέτυχε. Στην Αθήνα το 1,1% είναι μόνο βραχυχρόνια μίσθωση, συγκριτικά με 25% που είναι οι κενές κατοικίες», είχε να αντιτάξει στα παραπάνω η κα Δήμα.

«Θα πρέπει να υπάρχει άρση της απόφασης ακόμα και για την Αθήνα. Σίγουρα το πρόβλημα δεν είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, συνεισφέρει περίπου 5% στο ΑΕΠ», πρότεινε.

Σχετικά με τη συμβολή των Airbnb στην εκτόξευση των ενοικίων, η κα Δήμα απέδωσε τις απαράδεκτες τιμές στη γενική αύξηση της ακρίβειας, και όχι στις βραχυχρόνιες μισθώσεις καθ' αυτές.

Airbnb - Οι αλλαγές που έρχονται

Η ΑΑΔΕ αποστέλλει ήδη ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ενεργό Αριθμό Μητρώου στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, ενημερώνοντάς τους για τις νέες απαιτήσεις, τους ελέγχους που θα διενεργούνται και τα σημαντικά πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων.

Βάσει του νέου πλαισίου, όλα τα ακίνητα Airbnb θα πρέπει να πληρούν τα εξής:

Να είναι κύριας χρήσης, με φυσικό φωτισμό, αερισμό και λειτουργικό κλιματισμό.

Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη, καλύπτοντας ενδεχόμενα ατυχήματα ή ζημιές.

Να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή προστασίας από ηλεκτροπληξία και κατάλληλες ενδείξεις διαφυγής.

Να έχουν εν ισχύ πιστοποιητικά μυοκτονίας-απεντόμωσης, κουτί πρώτων βοηθειών και κατάλογο τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης.

Η συμμόρφωση θα επαληθεύεται μέσω ελέγχων από στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού ή μικτά συνεργεία που περιλαμβάνουν και υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα γίνονται στο ακίνητο που έχει δηλωθεί στην επίσημη πλατφόρμα μισθώσεων.

Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές θα λαμβάνουν σχετικό ενημερωτικό email τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον έλεγχο και θα οφείλουν να παρουσιάσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποδείξεις για την τήρηση των προδιαγραφών.

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού θα επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα και γραπτή εντολή ελέγχου.

Το έγγραφο αυτό θα περιλαμβάνει:

Τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής.

Το όνομα του υπαλλήλου που έχει αναλάβει τον έλεγχο.

Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση

