Airbnb στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ: Προθεσμίες, διορθώσεις και πρόστιμα-φωτιά για τα εισοδήματα του 2025

Παράλληλα με τα περιοριστικά μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός στρέφει την προσοχή του στα εισοδήματα που απέκτησαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb μέσα στο 2025.

Η ΑΑΔΕ δρομολογεί εκτεταμένες διασταυρώσεις, αξιοποιώντας τα στοιχεία των ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε συνδυασμό με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος, προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις αδήλωτων ή ανακριβώς δηλωμένων εισοδημάτων.

