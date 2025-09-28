Ακαθάριστα οικόπεδα: Γιατί συνεχίζονται οι έλεγχοι - Ποιες περιοχές εξακολουθούν να κινδυνεύουν

Τα ακαθάριστα οικόπεδα εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπυρικής προστασίας καθώς η αντιπυρική περίοδος έχει ουσιαστικά παραταθεί τα τελευταία χρόνια πέραν των τυπικών ημερομηνιών έναρξης (1η Μαΐου) και λήξης (31 Οκτωβρίου).
Οι έλεγχοι από τους δήμους και την Πυροσβεστική συνεχίζονται και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις δηλωμένων οικοπέδων ως καθαρισμένων (ενώ ήταν ακαθάριστα) αλλά και καταγγελίες για μη καθαρισμό οικοπέδων και συσσώρευση καύσιμης ύλης σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.
