Ακαθάριστα οικόπεδα: Πόσοι έλεγχοι διενεργήθηκαν - Οι καταγγελίες και τα πρόστιμα

Η αντιπυρική περίοδος λήγει στο τέλος Οκτωβρίου και ήδη οι πυρκαγιές έχουν παραχωρήσει τη θέση τους στις έντονες βροχοπτώσεις ενώ η Πολιτική Προστασία προετοιμάζεται για την πρόληψη και αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων. Ωστόσο, παρά την αλλαγή του σκηνικού, οι εκατοντάδες πυρκαγιές που σημειώθηκαν φέτος υπενθυμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή και οι παρατεταμένες περίοδοι ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών έχουν επιμηκύνει πρακτικά την αντιπυρική περίοδο πέραν των τυπικών χρονικών ορίων και έχουν επιβάλλει νέες πολιτικές και μέτρα εμπλέκοντας και την ατομική ευθύνη.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr